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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Уфимка Эльмира Шаихова будет представлять Россию на международном конкурсе в Сеуле

Уфимка Эльмира Шаихова будет представлять Россию на международном конкурсе в Сеуле

29 ноября 2023, 12:56
Фото: https://vk.com/lunamodels
Об этом рассказало модельное агентство Luna Models у себя в соцсетях.

На международном конкурсе красоты «MISS ASIA AWARDS — 2023» в южнокорейском Сеуле, 24-летняя Эльмира Шаихова из Уфы будет представлять Россию. Девушка уже имеет опыт участия в крупных модельных соревнованиях, представляя Башкирию, и в некоторых она смогла одержать победу. Эльмира Шаихова также является директором модельной школы и куратором проектов агентства Luna Models.

Целью этой модельной премии-конкурса является поиск амбассадоров для корейских брендов косметики в каждой стране-участнице. Девушек, принявших участие в мероприятие, ожидают множество фотосессий, посещение производственных мест косметики, а также деловые мероприятия.

Ранее Mkset сообщал о уроженке Сибая Илюзе Исяндавлетовой, она стала победительницей конкурса красоты «Мисс Азия». О своей победе девушка рассказала в соцсетях.

#Общество#Культура#Башкирия#Конкурс#Новости Башкирии#Новости Уфы#Конкурс красоты#Виалина Ахсанова
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