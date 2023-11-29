Уфимка Эльмира Шаихова будет представлять Россию на международном конкурсе в Сеуле

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
На международном конкурсе красоты «MISS ASIA AWARDS — 2023» в южнокорейском Сеуле, 24-летняя Эльмира Шаихова из Уфы будет представлять Россию. Девушка уже имеет опыт участия в крупных модельных соревнованиях, представляя Башкирию, и в некоторых она смогла одержать победу. Эльмира Шаихова также является директором модельной школы и куратором проектов агентства Luna Models.
Целью этой модельной премии-конкурса является поиск амбассадоров для корейских брендов косметики в каждой стране-участнице. Девушек, принявших участие в мероприятие, ожидают множество фотосессий, посещение производственных мест косметики, а также деловые мероприятия.
Ранее Mkset сообщал о уроженке Сибая Илюзе Исяндавлетовой, она стала победительницей конкурса красоты «Мисс Азия». О своей победе девушка рассказала в соцсетях.