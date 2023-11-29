Уфимка Эльмира Шаихова будет представлять Россию на международном конкурсе в Сеуле

На международном конкурсе красоты «MISS ASIA AWARDS — 2023» в южнокорейском Сеуле, 24-летняя Эльмира Шаихова из Уфы будет представлять Россию. Девушка уже имеет опыт участия в крупных модельных соревнованиях, представляя Башкирию, и в некоторых она смогла одержать победу. Эльмира Шаихова также является директором модельной школы и куратором проектов агентства Luna Models.