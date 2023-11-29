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ТПП РБ выступила генеральным партнером «Ночной лиги по настольному теннису»

ТПП РБ выступила генеральным партнером «Ночной лиги по настольному теннису»

29 ноября 2023, 04:42
Фото: ТПП РБ
В столице Башкортостана состоялось торжественное открытие соревнований по настольному теннису среди организаций и предприятий Башкортостана «Ночная лига».

Генеральным партнером мероприятия выступила Торгово-промышленная палата РБ. Специальный гость праздника — мастер спорта международного класса, призер Чемпионата Европы, пятикратный чемпион России Кирилл Скачков.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министры регионального правительства, президент ТПП РБ Тимур Хакимов и представители спортивных организаций.

Фото: ТПП РБ

— Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан активно поддерживает спорт. Мы уже создали свою хоккейную команду «ТПП РБ», которая четвертый год подряд выигрывает региональный чемпионат и представляет Башкортостан на Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночной хоккейной лиги» в Сочи с участием Президента РФ. Также мы взяли шефство над двумя детскими футбольными клубами «Сармат» и «Юный динамовец». Наши подопечные показывают прекрасные результаты в разных направлениях: футбол, хоккей, хоккей с мячом, кикбоксинг, дзюдо, — отметил Тимур Хакимов.

#Спорт#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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