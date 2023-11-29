ТПП РБ выступила генеральным партнером «Ночной лиги по настольному теннису»

— Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан активно поддерживает спорт. Мы уже создали свою хоккейную команду «ТПП РБ», которая четвертый год подряд выигрывает региональный чемпионат и представляет Башкортостан на Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночной хоккейной лиги» в Сочи с участием Президента РФ. Также мы взяли шефство над двумя детскими футбольными клубами «Сармат» и «Юный динамовец». Наши подопечные показывают прекрасные результаты в разных направлениях: футбол, хоккей, хоккей с мячом, кикбоксинг, дзюдо, — отметил Тимур Хакимов.