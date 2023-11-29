Строительство «Восточного выезда» в Уфе за месяц продвинулось менее, чем на 4%

Менее двух недель назад глава Башкирии Радий Хабиров обещал, что объект сдадут в январе–феврале 2024 года. Для этого были найдены источники финансирования. По задумке, «Восточный выезд» должен соединить коридором две федеральных трассы — М-5 и М-7.