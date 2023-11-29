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Глава минтранса Башкирии Клебанов оценил строительство «Восточного выезда» в Уфе

Строительство «Восточного выезда» в Уфе за месяц продвинулось менее, чем на 4%

29 ноября 2023, 06:15
Фото: 1MI

Глава минтранса Башкирии Клебанов оценил строительство «Восточного выезда» в Уфе

Точная дата запуска движения остаётся неизвестной.

Глава минтранса республики Александр Клебанов проверил ход работ по строительству «Восточного выезда».

Менее двух недель назад глава Башкирии Радий Хабиров обещал, что объект сдадут в январе–феврале 2024 года. Для этого были найдены источники финансирования. По задумке, «Восточный выезд» должен соединить коридором две федеральных трассы — М-5 и М-7.

Александр Клебанов заявил, что в I квартале будущего года планируется завершить лишь основной объём работ — возведение автодороги, тоннеля, развязки. Точная дата полного окончания работ неизвестна — министр отметил, что благоустройство и подготовка комплекса, отвечающего за эксплуатацию дороги, должны произойти в 2024 году.

Готовность объекта составляет 80%. В середине октября в минтрансе сообщили о готовности в 76,7%.

Во время строительства «Восточного выезда» случаются неприятные инциденты — несчастные случаи с рабочими, смерть строителя, долги безе работниками на десятки миллионов рублей. Зато Шакшинский мост могут открыть на несколько месяцев раньше.

#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Минтранс#Восточный выезд
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