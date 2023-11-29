Строительство «Восточного выезда» в Уфе за месяц продвинулось менее, чем на 4%

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Глава минтранса республики Александр Клебанов проверил ход работ по строительству «Восточного выезда».
Менее двух недель назад глава Башкирии Радий Хабиров обещал, что объект сдадут в январе–феврале 2024 года. Для этого были найдены источники финансирования. По задумке, «Восточный выезд» должен соединить коридором две федеральных трассы — М-5 и М-7.
Александр Клебанов заявил, что в I квартале будущего года планируется завершить лишь основной объём работ — возведение автодороги, тоннеля, развязки. Точная дата полного окончания работ неизвестна — министр отметил, что благоустройство и подготовка комплекса, отвечающего за эксплуатацию дороги, должны произойти в 2024 году.
Готовность объекта составляет 80%. В середине октября в минтрансе сообщили о готовности в 76,7%.
Во время строительства «Восточного выезда» случаются неприятные инциденты — несчастные случаи с рабочими, смерть строителя, долги безе работниками на десятки миллионов рублей. Зато Шакшинский мост могут открыть на несколько месяцев раньше.