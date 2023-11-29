Стало известно почему Радий Хабиров поддержал создание башкирских батальонов

В своем выступлении Хлынцев выразил благодарность Главе республики за награду — Орден генерала Шаймуратова, и пояснил причину своего интереса к данной теме. Он отметил, что сам является потомком военных — его отец был военным летчиком, дед прошел войну, а прадед участвовал в трех военных конфликтах. Сам Хлынцев также служил в Вооруженных силах России и проходил срочную службу в спецназе ГРУ.