Стало известно почему Радий Хабиров поддержал создание башкирских батальонов

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Вопрос о региональной поддержке башкирских батальонов был задан Владимиром Хлынцевым, ветераном СВО и депутатом Совета Куюргазинского района Башкортостана, во время «Прямой линии» с Главой республики Радием Хабировым.
В своем выступлении Хлынцев выразил благодарность Главе республики за награду — Орден генерала Шаймуратова, и пояснил причину своего интереса к данной теме. Он отметил, что сам является потомком военных — его отец был военным летчиком, дед прошел войну, а прадед участвовал в трех военных конфликтах. Сам Хлынцев также служил в Вооруженных силах России и проходил срочную службу в спецназе ГРУ.
Сегодня нашим ребятам из Башкортостана оказывается колоссальная поддержка, Радий Фаритович. Это огромная ваша заслуга. А также я, помимо участия в боевых действиях ещё какое-то время проживал там на территориях ЛНР и ДНР. Видел, как им оказывается поддержка со стороны республики. Они это очень ценят. И у меня вот такой вот вопрос: «Лично вы почему решили пойти именно по этому пути? То есть поддержали формирование именно именных батальонов, Радий Фаритович?», — спрашивает Владимир Хлынцев.
Радий Хабиров ответил, что инициатива пришла от республиканских ветеранских организаций и боевого братства. Он дал понять, что при формировании контуров батальонов они принимали во внимание возможность дополнительной поддержки от республики.
«Мы изучали этот вопрос перед тем, когда объявить это решение о поддержке. Мы сделали даже запрос: „А есть ли люди?“. И потом, когда к нам такая очередь выстроилась, когда в день обращалось по 100 человек, чтобы попасть в эти батальоны, мы, соответственно, конечно, поняли, что это нужно делать. Было очень много желающих. Ведь в первое время очень многие уходили в другие подразделения, когда у нас не было именных. Поэтому, мы сделали именной. А потом, когда формирование по контракту началось, я обратился в Минобороны, чтобы нам дали возможность сформировать башкирский полк.», — прокомментировал Радий Хабиров.
Радий Хабиров также отметил, что это было правильным решением. Потому что это позволяет помогать участникам СВО более эффективно.