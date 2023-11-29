Стали известны причины роста цен на продукты питания в Башкирии

В рамках предпринятых мер по исправлению с внутренним дефицитом яиц, было принято несколько мер, таких как увеличение импорта яиц для компенсации недостатка на местном рынке, временный запрет на экспорт продукции для поддержания предложения внутри страны, а также стимулирование производителей и торговых сетей к заключению долгосрочных договоров. Все эти действия направлены на создание предсказуемого объема поставок и стабилизацию цен на продукцию.