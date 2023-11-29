Стали известны причины роста цен на продукты питания в Башкирии

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Жительница Башкирии Асма Т. сообщила Радию Хабирову, что обеспокоена ростом цен на продукты питания, включая яйца, которые она описала как «золотые», и задала вопрос о мерах, принимаемых службой ценообразования.
На данный вопрос ответила Гульназ Закирова, представитель Министерства торговли Республики Башкортостан. Она объяснила, что повышение цен на куриные яйца является общенациональной проблемой, вызванной несколькими факторами. Среди них увеличение стоимости кормов для птиц, рост цен на энергоносители, увеличение затрат на инкубационный материал и ремонт оборудования, увеличение расходов на логистику и обработку птицы от гриппа, а также недостаток квалифицированных кадров в данной отрасли. Кроме того, значительное влияние на ситуацию оказало ослабление курса рубля.
В рамках предпринятых мер по исправлению с внутренним дефицитом яиц, было принято несколько мер, таких как увеличение импорта яиц для компенсации недостатка на местном рынке, временный запрет на экспорт продукции для поддержания предложения внутри страны, а также стимулирование производителей и торговых сетей к заключению долгосрочных договоров. Все эти действия направлены на создание предсказуемого объема поставок и стабилизацию цен на продукцию.
Также, Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку процессов установления цен на куриные яйца, чтобы выяснить, насколько обоснованным является их рост.
В заключение она подчеркнула, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, хозяйствующие субъекты обладают правом на самостоятельное определение цен на свои товары, за исключением ситуаций, когда имеется прямое государственное регулирование.
Ранее Mkset сообщал о росте цен на продукты питания. Новые данные предоставил Башстат. За неделю цены выросли на большинство продуктов — прежние ценники остались лишь у варёной колбасы и баранины.