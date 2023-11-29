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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Врач-оториноларинголог из Уфы назвал безопасный вид наушников

Слушайте музыку безопасно: врач из Уфы рассказал какие наушники стоит покупать

29 ноября 2023, 14:07
Фото: 1MI

Врач-оториноларинголог из Уфы назвал безопасный вид наушников

Алексей Ионис, врач-оториноларинголог из Уфы, поделился своими знаниями о безопасных наушниках для ушей.

Алексей Ионис, врач-оториноларинголог из Уфы, в интервью с «UfaTime.ru» поделился своим мнением о наиболее безопасных наушниках. Он подчеркнул, что предпочтительными являются наушники, которые надеваются на уши. Специалист объяснил, что как мозг, так и уши нуждаются в периодическом отдыхе.

В то же время, Алексей Ионис предупредил, что длительное использование любых типов наушников может привести к ухудшению слуха. Особенно часто такая патология встречается у людей, занятых тяжелым физическим трудом, например, работающих с громкими и вибрирующими машинами.

#Общество#Башкирия#Медицина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Виалина Ахсанова
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