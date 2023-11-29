Слушайте музыку безопасно: врач из Уфы рассказал какие наушники стоит покупать

Алексей Ионис, врач-оториноларинголог из Уфы, в интервью с «UfaTime.ru» поделился своим мнением о наиболее безопасных наушниках. Он подчеркнул, что предпочтительными являются наушники, которые надеваются на уши. Специалист объяснил, что как мозг, так и уши нуждаются в периодическом отдыхе.