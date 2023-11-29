Слушайте музыку безопасно: врач из Уфы рассказал какие наушники стоит покупать

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Алексей Ионис, врач-оториноларинголог из Уфы, в интервью с «UfaTime.ru» поделился своим мнением о наиболее безопасных наушниках. Он подчеркнул, что предпочтительными являются наушники, которые надеваются на уши. Специалист объяснил, что как мозг, так и уши нуждаются в периодическом отдыхе.
В то же время, Алексей Ионис предупредил, что длительное использование любых типов наушников может привести к ухудшению слуха. Особенно часто такая патология встречается у людей, занятых тяжелым физическим трудом, например, работающих с громкими и вибрирующими машинами.