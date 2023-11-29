Счастливые каникулы: количество рейсов из Уфы увеличится в новогодние праздники

Согласна информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в московский аэропорт «Шереметьево» в период с 28 по 31 декабря и с 6 по 8 января, а также добавит дополнительные рейсы 29 и 30 декабря. «Победа» увеличит количество рейсов в столицу 30 и 31 декабря, а также 8 и 9 января. Nordwind Airlines предлагает рейсы в Москву 29 и 30 декабря, а также 5 и 6 января.