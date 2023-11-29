Счастливые каникулы: количество рейсов из Уфы увеличится в новогодние праздники

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
На новогодние праздники аэропорт «Уфа» увеличит количество внутренних и международных рейсов.
Согласна информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в московский аэропорт «Шереметьево» в период с 28 по 31 декабря и с 6 по 8 января, а также добавит дополнительные рейсы 29 и 30 декабря. «Победа» увеличит количество рейсов в столицу 30 и 31 декабря, а также 8 и 9 января. Nordwind Airlines предлагает рейсы в Москву 29 и 30 декабря, а также 5 и 6 января.
Также, расписание авиаперевозчиков также включает рейсы в Санкт-Петербург. Авиакомпания «Россия» совершит вылеты 30 декабря и 7 января, а Nordwind Airlines добавит рейсы 23, 27, 29, 30 декабря и 3, 5, 6, 8, 10 января.
Расширение предложений также предлагается для тех, кто хочет праздновать Новый год за рубежом. Авиакомпания Red Wings собирается добавить рейсы в Анталью 28 декабря, в Астану, столицу Казахстана, 30 декабря и в Алматы 8 января. Flydubai предлагает рейсы в Дубай 29, 31 декабря и 5, 7, 12, 14 января.