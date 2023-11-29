mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Новогодние праздники увеличится число рейсов из Уфы

Счастливые каникулы: количество рейсов из Уфы увеличится в новогодние праздники

29 ноября 2023, 09:32
Фото: 1MI

В Новогодние праздники увеличится число рейсов из Уфы

В пресс-службе аэропорта «Уфа» сообщили о расширении внутренних и международных рейсов на новогодние праздники.

На новогодние праздники аэропорт «Уфа» увеличит количество внутренних и международных рейсов.

Согласна информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в московский аэропорт «Шереметьево» в период с 28 по 31 декабря и с 6 по 8 января, а также добавит дополнительные рейсы 29 и 30 декабря. «Победа» увеличит количество рейсов в столицу 30 и 31 декабря, а также 8 и 9 января. Nordwind Airlines предлагает рейсы в Москву 29 и 30 декабря, а также 5 и 6 января.

Также, расписание авиаперевозчиков также включает рейсы в Санкт-Петербург. Авиакомпания «Россия» совершит вылеты 30 декабря и 7 января, а Nordwind Airlines добавит рейсы 23, 27, 29, 30 декабря и 3, 5, 6, 8, 10 января.

Расширение предложений также предлагается для тех, кто хочет праздновать Новый год за рубежом. Авиакомпания Red Wings собирается добавить рейсы в Анталью 28 декабря, в Астану, столицу Казахстана, 30 декабря и в Алматы 8 января. Flydubai предлагает рейсы в Дубай 29, 31 декабря и 5, 7, 12, 14 января.

#Общество#Башкирия#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Самолет#Виалина Ахсанова#Рейсы
Подпишитесь
В центре Уфы снесут почти всю улицу для постройки высоток
Сегодня, 08:38
Уфимцы попрощаются с кольцом на Центральном рынке и рядом магазинов
Вчера, 09:18
Шакшинский мост в Уфе может быть открыт на несколько месяцев раньше
Сегодня, 03:40
Уфимский университет закупает оборудование для производства беспилотников на 200 млн
Сегодня, 07:37
Строительство «Восточного выезда» в Уфе за месяц продвинулось менее, чем на 4%
Сегодня, 06:15
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
Сегодня, 07:18