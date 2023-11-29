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РЭО создал программу по обращению с ТКО для интеграции в вузах

РЭО создал программу по обращению с ТКО для интеграции в вузах

29 ноября 2023, 14:11
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор в сотрудничестве с вузами, входящими в консорциум РЭО, разработал модульную образовательную программу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в экономике замкнутого цикла.

В состав программы вошло 10 самостоятельных учебных модулей, которые могут быть интегрированы в магистерские и бакалаврские программы.

Как пишет издание gorod55.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал об образовательной программе. Он отметил, что в ее разработке принимали участие университеты — члены консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В образовательной программе 10 учебных модулей, предназначенных преимущественно для интеграции в магистерские программы. Однако благодаря модульной структуре и содержанию учебные материалы могут быть адаптированы для программ бакалавриата и дополнительного образования. По словам Буцаева, развитие кадрового потенциала имеет важное значение в любых отраслях и секторах экономики. Созданная совместно с университетами программа РЭО направлена на формирование важных профессиональных навыков в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

Каждый модуль включает материалы для преподавателей и студентов. На основе этих материалов университеты могут создавать индивидуальные программы или интегрировать их в текущие программы высшего и дополнительного профессионального образования.

По словам Натальи Поротниковой, заместителя директора Института экологии НИУ ВШЭ, кандидата экономических наук, доцента, это одна из системных и прикладных программ, в которых учтены основные концепции и актуальные данные исследований, а также представлены кейсы и лучшие практики ведущих предприятий, малого бизнеса и государственных органов России. Например, был рассмотрен опыт выпуска зеленых облигаций Москвы, практики Сбербанка России, СИБУРа и других компаний.

Особенно полезной для молодых специалистов, по мнению Натальи Поротниковой, является тема, связанная с изменениями на рынке труда при переходе к экономике замкнутого цикла, а также с новыми возможностями в инвестиционной сфере, публичном управлении и климатических проектах.

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