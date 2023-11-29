РЭО создал программу по обращению с ТКО для интеграции в вузах

Как пишет издание gorod55.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал об образовательной программе. Он отметил, что в ее разработке принимали участие университеты — члены консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В образовательной программе 10 учебных модулей, предназначенных преимущественно для интеграции в магистерские программы. Однако благодаря модульной структуре и содержанию учебные материалы могут быть адаптированы для программ бакалавриата и дополнительного образования. По словам Буцаева, развитие кадрового потенциала имеет важное значение в любых отраслях и секторах экономики. Созданная совместно с университетами программа РЭО направлена на формирование важных профессиональных навыков в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.