Радий Хабиров рассказал о дальнейшей судьбе Арбата в Уфе

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос директора телеканала «Вся Уфа» Юлии Юмагуена, появится ли Арбат в Уфе.
Глава Башкирии отметил, что, если будет реализована улица Октябрьской революции, как все задумывалось, то «это будет классная история».
«Сейчас пройдёт большая работа, чтобы привязать каждое здание к собственнику. Можно было побыстрее всё сделать, но Арбат это не дешевое удовольствие. Так, Арбат в Уфе будет.», — ответил Радий Хабиров
Ранее стало известно, что первую часть работ, а именно строительство дорог, тротуаров и коммуникаций к ним, осуществлять будет компания «Дортрансстрой».