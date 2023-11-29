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Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Радий Хабиров рассказал о дальнейшей судьбе Арбата в Уфе

Радий Хабиров рассказал о дальнейшей судьбе Арбата в Уфе

29 ноября 2023, 17:42
На вопрос появится ли в Уфе Арбат, Радий Хабиров ответил на прямой линии с главой республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос директора телеканала «Вся Уфа» Юлии Юмагуена, появится ли Арбат в Уфе.

Глава Башкирии отметил, что, если будет реализована улица Октябрьской революции, как все задумывалось, то «это будет классная история».

«Сейчас пройдёт большая работа, чтобы привязать каждое здание к собственнику. Можно было побыстрее всё сделать, но Арбат это не дешевое удовольствие. Так, Арбат в Уфе будет.», — ответил Радий Хабиров

Ранее стало известно, что первую часть работ, а именно строительство дорог, тротуаров и коммуникаций к ним, осуществлять будет компания «Дортрансстрой».

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Реконструкция дороги#Виалина Ахсанова
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