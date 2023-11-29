Радий Хабиров рассказал как его мама столкнулась с телефонными мошенниками

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос заместителя директора начальника службы информационных программ ГТРК «Башкортостан» Эллы Курильской звонят ли ему телефонные мошенники.
Радий Хабиров сообщил, что он не реагирует на незнакомые номера и, следовательно, не сталкивался с такими мошенничествами. Однако, на мошенников наткнулась его мама.
«Это большая проблема. Несколько млрд денег, которые жители Башкирии отправили, в частности, на поддержку ВСУ. Парадокс в том, что там работают талантливые негодяи. Один раз моя мама попала в такую историю Ей позвонили и на башкирском языке сказали: „Мама, я попал в беду“. Сообщили, что сын избил человека и нужно отдать 300 тысяч рублей. Она купилась на это. У нее было 150 тысяч, она подошла к банкомату и стала отправлять. Ее остановил охранник. С ней все время было на связи и все вскрылось. Тогда это была другая работа, уголовная история. Сейчас работает ЦИПсО, целая армия людей. Это тоже своего рода война против нас.», — ответил Радий Хабиров.
Глава Башкирии добавил, что самый безопасный способ — не отвечать на звонки с незнакомых номеров.