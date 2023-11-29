«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок

Выборы на пост главы Башкортостана должны пройти в сентябре 2024 года. Радий Хабиров возглавил республику в октябре 2018 года, после досрочного ухода с поста руководителя Башкирии Рустэма Хамитова. Годом позже Хабиров был избран главой Башкортостана.