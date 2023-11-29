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«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок

«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок

29 ноября 2023, 14:30
Фото: 1MI
На вопрос об участие в выборах, Радий Хабиров ответил на прямой линии с главой республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос главного редактора газеты «Кызыл тан» Фаила Фатхтдинова будет ли он баллотироваться на второй срок.

«Во первых, дожить надо. Второе, я же всё-таки член команды Путина, если он сочтет нужным и скажет: „Иди, еще поработай“, я пойду на выборы. Если будет другое решение, значит так быть. Время еще есть, давайте подождем.» — ответил Хабиров.

Выборы на пост главы Башкортостана должны пройти в сентябре 2024 года. Радий Хабиров возглавил республику в октябре 2018 года, после досрочного ухода с поста руководителя Башкирии Рустэма Хамитова. Годом позже Хабиров был избран главой Башкортостана.

#Общество#Башкирия#Уфа#Выборы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Виалина Ахсанова
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