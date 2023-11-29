«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос главного редактора газеты «Кызыл тан» Фаила Фатхтдинова будет ли он баллотироваться на второй срок.
«Во первых, дожить надо. Второе, я же всё-таки член команды Путина, если он сочтет нужным и скажет: „Иди, еще поработай“, я пойду на выборы. Если будет другое решение, значит так быть. Время еще есть, давайте подождем.» — ответил Хабиров.
Выборы на пост главы Башкортостана должны пройти в сентябре 2024 года. Радий Хабиров возглавил республику в октябре 2018 года, после досрочного ухода с поста руководителя Башкирии Рустэма Хамитова. Годом позже Хабиров был избран главой Башкортостана.