Радий Хабиров ответил на вопрос как будут реконструировать памятник Салавату Юлаеву

Глава Башкирии подчеркнул, что несомненно необходимо провести реконструкцию памятника Салавату Юлаеву. Данное решение следует принять и воплотить в жизнь. Планируется начать работы после проведения мероприятий, приуроченных к 450-летию башкирской столицы. К моменту начала ремонта будут находиться в наличии все необходимые документы. Стоимость реконструкции составит 200 млн рублей. Памятник будет временно перемещен в специальный павильон, в то время как постамент будет укреплен или обновлен. Работы могут занять несколько лет.