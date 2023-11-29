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Радий Хабиров ответил на вопрос как будут реконструировать памятник Салавату Юлаеву

Радий Хабиров ответил на вопрос как будут реконструировать памятник Салавату Юлаеву

29 ноября 2023, 16:40
Фото: 1MI
На вопрос о реконструкции памятника Салавату Юлаеву, Радий Хабиров ответил на прямой линии с главой республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос директора АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного луку республики Башкортостан «Мэргэн уксы» Юлая Галиуллина где будут ремонтировать памятник Салавату Юлаеву.

Глава Башкирии подчеркнул, что несомненно необходимо провести реконструкцию памятника Салавату Юлаеву. Данное решение следует принять и воплотить в жизнь. Планируется начать работы после проведения мероприятий, приуроченных к 450-летию башкирской столицы. К моменту начала ремонта будут находиться в наличии все необходимые документы. Стоимость реконструкции составит 200 млн рублей. Памятник будет временно перемещен в специальный павильон, в то время как постамент будет укреплен или обновлен. Работы могут занять несколько лет.

Радий Хабиров также подчеркнул, что слухи о том, что Салавата Юлаева уберут «под шумок» навсегда, безосновательны.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Памятник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Виалина Ахсанова
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