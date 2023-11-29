Радий Хабиров ответил на вопрос безопасно ли жить в Башкирии

Радий Хабиров, подчеркнул, что страна в настоящее время сталкивается с различными угрозами террористических действий в связи с СВО, но оперативники активно реагируют на вызовы. Он также отметил, что власти регионов должны быть всегда начеку и более внимательными. Однако главное — обеспечить развитие республики.