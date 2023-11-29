Радий Хабиров ответил на вопрос безопасно ли жить в Башкирии

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Радий Хабиров, ответил на вопрос безопасности в республике Башкортостан, на фоне проведения СВО.
Радий Хабиров, подчеркнул, что страна в настоящее время сталкивается с различными угрозами террористических действий в связи с СВО, но оперативники активно реагируют на вызовы. Он также отметил, что власти регионов должны быть всегда начеку и более внимательными. Однако главное — обеспечить развитие республики.
«Пусть наши дети живут спокойно, занимаются творчеством и спортом. Угроз я не вижу.», — подчеркнул Хабиров.