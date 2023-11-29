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Published Сегодня, 15:35

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Updated Сегодня, 15:37

Радий Хабиров ответил на вопрос безопасно ли жить в Башкирии

Радий Хабиров ответил на вопрос безопасно ли жить в Башкирии

29 ноября 2023, 15:35
На вопрос связаны ли выборы с экстремистскими и террористическими вызовами, Радий Хабиров ответил на прямой линии с главой республики.

Радий Хабиров, ответил на вопрос безопасности в республике Башкортостан, на фоне проведения СВО.

Радий Хабиров, подчеркнул, что страна в настоящее время сталкивается с различными угрозами террористических действий в связи с СВО, но оперативники активно реагируют на вызовы. Он также отметил, что власти регионов должны быть всегда начеку и более внимательными. Однако главное — обеспечить развитие республики.

«Пусть наши дети живут спокойно, занимаются творчеством и спортом. Угроз я не вижу.», — подчеркнул Хабиров.
#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Виалина Ахсанова
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