Прямая линия Хабирова, задержки рейсов и снос зданий в Уфе

За ночь и утро 29 ноября в аэропорту «Уфа» были задержаны вылеты 20 рейсов. Все ночные и утренние рейсы оказались задержаны, при этом самое долгое ожидание пассажирам, направляющимся в Тюмень, составило 8 часов. Некоторые рейсы были объединены, например, рейс SU6412 и FV 6412 были совмещены для полета в Санкт-Петербург. Также было перенесено несколько прилетов в аэропорт «Уфа». Всего 13 рейсов прибыли с задержкой. По словам представителей пресс-службы, причиной задержек стали сложные метеоусловия не только в Уфе, но и в других регионах страны.