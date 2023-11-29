mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

Прямая линия Хабирова, задержки рейсов и снос зданий в Уфе

Прямая линия Хабирова, задержки рейсов и снос зданий в Уфе

29 ноября 2023, 18:33
Фото: 1MI
О главных событиях среды, 29 ноября, в Башкирии — в дайджесте Mkset.

В центре города Уфы планируется сносить 77 зданий для реализации проекта «комплексного развития территории». Особенно затронутым кварталом является зона, ограниченная Карла Маркса, Запотоцкого и бульваром Ибрагимова, которая расположена рядом с парком имени Якутова. Важно отметить, что улица 9 января не входит в планы городских властей и будет почти полностью снесена до границы с бульваром Ибрагимова. Также будут задействованы несколько зданий на улицах Деповская и Запотоцкого. Однако 12 домов останутся не затронутыми.

Сегодня, 29 ноября, состоялась прямая линия с главой республики. Жители республики смогли задать вопросы напрямую Радию Хабирову. Также, на прямой линии главе был задан вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. Он отметил, что точного ответа дать не может, однако если Владимир Владимирович Путин, скажет ему идти, то Радий Хабиров будет участвовать в выборах.

Жительница Нефтекамска сообщила о минировании школы. В дежурной части МВД поступил тревожный звонок о наличии опасного предмета в школе. Полиция провела обследование здания, но ничего опасного не нашла. Затем был вычислен автор звонка — 58-летняя жительница, которая призналась, что сделала это из-за конфликта с сотрудником школы. Следственный отдел возбудил уголовное дело против гражданки. Ей грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на период от 3 до 5 лет.

За ночь и утро 29 ноября в аэропорту «Уфа» были задержаны вылеты 20 рейсов. Все ночные и утренние рейсы оказались задержаны, при этом самое долгое ожидание пассажирам, направляющимся в Тюмень, составило 8 часов. Некоторые рейсы были объединены, например, рейс SU6412 и FV 6412 были совмещены для полета в Санкт-Петербург. Также было перенесено несколько прилетов в аэропорт «Уфа». Всего 13 рейсов прибыли с задержкой. По словам представителей пресс-службы, причиной задержек стали сложные метеоусловия не только в Уфе, но и в других регионах страны.

В Октябрьском районе произошел инцидент — 11-летняя девочка упала из окна. Девочка находится в больнице. Представители пресс-службы МВД по РБ отмечают, что вероятнее всего случившееся является несчастным случаем. В момент происшествия родители находились в квартире. Семья считается благополучной и не состоит на учете в ОМВД России по Октябрьскому. Инспекторы, специализирующиеся на работе с несовершеннолетними, проводят проверку, результаты которой будут использованы для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок
Сегодня, 14:30
Радий Хабиров рассказал как его мама столкнулась с телефонными мошенниками
Сегодня, 16:18
Шакшинский мост в Уфе может быть открыт на несколько месяцев раньше
Сегодня, 03:40
Уфимский университет закупает оборудование для производства беспилотников на 200 млн
Сегодня, 07:37
Строительство «Восточного выезда» в Уфе за месяц продвинулось менее, чем на 4%
Сегодня, 06:15
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
Сегодня, 07:18