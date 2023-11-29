Прямая линия Хабирова, задержки рейсов и снос зданий в Уфе

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
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Updated Сегодня, 18:35
В центре города Уфы планируется сносить 77 зданий для реализации проекта «комплексного развития территории». Особенно затронутым кварталом является зона, ограниченная Карла Маркса, Запотоцкого и бульваром Ибрагимова, которая расположена рядом с парком имени Якутова. Важно отметить, что улица 9 января не входит в планы городских властей и будет почти полностью снесена до границы с бульваром Ибрагимова. Также будут задействованы несколько зданий на улицах Деповская и Запотоцкого. Однако 12 домов останутся не затронутыми.
Сегодня, 29 ноября, состоялась прямая линия с главой республики. Жители республики смогли задать вопросы напрямую Радию Хабирову. Также, на прямой линии главе был задан вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. Он отметил, что точного ответа дать не может, однако если Владимир Владимирович Путин, скажет ему идти, то Радий Хабиров будет участвовать в выборах.
Жительница Нефтекамска сообщила о минировании школы. В дежурной части МВД поступил тревожный звонок о наличии опасного предмета в школе. Полиция провела обследование здания, но ничего опасного не нашла. Затем был вычислен автор звонка — 58-летняя жительница, которая призналась, что сделала это из-за конфликта с сотрудником школы. Следственный отдел возбудил уголовное дело против гражданки. Ей грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на период от 3 до 5 лет.
За ночь и утро 29 ноября в аэропорту «Уфа» были задержаны вылеты 20 рейсов. Все ночные и утренние рейсы оказались задержаны, при этом самое долгое ожидание пассажирам, направляющимся в Тюмень, составило 8 часов. Некоторые рейсы были объединены, например, рейс SU6412 и FV 6412 были совмещены для полета в Санкт-Петербург. Также было перенесено несколько прилетов в аэропорт «Уфа». Всего 13 рейсов прибыли с задержкой. По словам представителей пресс-службы, причиной задержек стали сложные метеоусловия не только в Уфе, но и в других регионах страны.
В Октябрьском районе произошел инцидент — 11-летняя девочка упала из окна. Девочка находится в больнице. Представители пресс-службы МВД по РБ отмечают, что вероятнее всего случившееся является несчастным случаем. В момент происшествия родители находились в квартире. Семья считается благополучной и не состоит на учете в ОМВД России по Октябрьскому. Инспекторы, специализирующиеся на работе с несовершеннолетними, проводят проверку, результаты которой будут использованы для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.