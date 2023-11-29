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Пара из Удмуртии сыграет свадьбу на форуме «Россия»

Пара из Удмуртии сыграет свадьбу на форуме «Россия»

29 ноября 2023, 06:43
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
5 декабря в 16:00 театр «Айкай» по всем этнографическим канонам представит в зоне культурных проектов на ВДНХ удмуртскую свадьбу. 50-минутное мероприятие в исторически достоверной разработке призвано показать все главные этапы традиционной церемонии.

Жених — Павел Белкин, старший преподаватель Ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, председатель молодежного парламента при Госсовете Удмуртской Республики. Его невеста Полина Иванова — будущий врач, студентка 6 курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии. Об этом сообщает udm-info.

По традициям удмуртов выполнение обрядов принесет супружеской паре благополучную и счастливую жизнь в браке. Комплекс свадебных традиций предполагает такие обряды, как сватовство, сговор, пир в доме невесты, пир в доме жениха, послесвадебные ритуалы.

В концертной программе «Удмуртская свадьба» предусмотрены четыре сцены, отражающие основные этапы традиционного бракосочетания. Мероприятие начинают по прибытии свадебного поезда жениха. Родственники и приятели будущего супруга в национальной свадебной одежде прибывают к дому невесты в повозках, запряженных нарядно украшенными лошадьми.

Под звуки свадебной песни родственники должны будут проникнуть в дом невесты, для чего им придется отдать выкуп и преодолеть потешные препятствия. Затем наступает время для обряда выкупа, во время которого гости пением сообщат о своем желании увидеть невесту, сравнивая ее с цветком.

Первой обычно выводят подставную невесту, но гости не отступят и продолжат требовать свою. И наконец она явится, но будет держаться на расстоянии от всех.

В это время подруги невесты тоже заняты делом: им предстоит сшить полог для приданого. В это время мать и родственницы девушки завершат ритуал одевания невесты со сменой головных уборов, указывающих на перемену социального и брачного статуса. После обряда девушке уже непозволительно показываться людям с непокрытой головой.

Исполнение свадебных напевов завершится напоминанием: наступило время передавать сундук с приданым. После выкупа жениху вручат и невесту, и приданое. Вместе с поезжанами молодые сядут в повозку и с песнями уедут.

По случаю Дней регионов на международной выставке-форуме «Россия» (0+) многие субъекты Федерации показывают свои свадебные традиции. Поскольку в России институт семьи и сохранение традиционных ценностей имеют важное значение, многие направления нацпроекта «Демография» и меры социальной политики нацелены на поддержку материнства и детства. Поэтому неслучайно президент страны Владимир Путин решил объявить 2024 год Годом семьи.

#Общество
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