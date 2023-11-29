Пара из Удмуртии сыграет свадьбу на форуме «Россия»

В это время подруги невесты тоже заняты делом: им предстоит сшить полог для приданого. В это время мать и родственницы девушки завершат ритуал одевания невесты со сменой головных уборов, указывающих на перемену социального и брачного статуса. После обряда девушке уже непозволительно показываться людям с непокрытой головой.