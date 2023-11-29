На Павловке улучшили скорость интернета для любителей подлёдной рыбалки

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Накануне зимнего сезона компания обновила телеком-оборудование на берегу Павловского водохранилища. Максимальная скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с.
— Наша Big Data ежегодно помогает нам рассчитать нагрузку на сеть и заранее усилить сигнал там, где это необходимо. Туристы в Башкирию приезжают круглогодично, поэтому мы даже зимой активно прокачиваем связь даже в самых заповедных уголках, — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.