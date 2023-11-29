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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

На Павловке улучшили скорость интернета для любителей подлёдной рыбалки

На Павловке улучшили скорость интернета для любителей подлёдной рыбалки

29 ноября 2023, 11:54
Фото: МТС
Цифровая экосистема МТС улучшила качество связи на территории деревни Новоянсаитово Караидельского района, где располагаются крупные базы отдыха и популярные у жителей республики места отдыха.

Накануне зимнего сезона компания обновила телеком-оборудование на берегу Павловского водохранилища. Максимальная скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с.

— Наша Big Data ежегодно помогает нам рассчитать нагрузку на сеть и заранее усилить сигнал там, где это необходимо. Туристы в Башкирию приезжают круглогодично, поэтому мы даже зимой активно прокачиваем связь даже в самых заповедных уголках, — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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