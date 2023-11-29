Министр Любимова рассказала о главных достижениях России в сфере культуры

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Published Сегодня, 17:46
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Также Любимова сообщила, что учреждены ежегодные премии Правительства РФ, которыми предполагается награждать лучших педагогов детских школ искусств, училищ и вузов, которые занимаются образовательной деятельностью в сфере музыкального искусства. Помимо этого, стало известно об учреждении персональных студенческих стипендий имени Елены Гнесиной и Ирины Антоновой. Об этом сообщают «Ведомости».
Любимова напомнила также, что по всей стране растет количество школ креативных индустрий, центров прототипирования, точек концентрации талантов «Гений места», инклюзивных творческих лабораторий.
В своем выступлении министр отчиталась о том, что более тысячи российских библиотек получили оснащение, соответствующее модельному формату. За неполные два года работы по ремонту и реконструкции были завершены в шести детских театрах и восьми ТЮЗах. Также поставки необходимого оснащения реализованы для 385 муниципальных музеев.
Из доклада главы Минкультуры депутаты Госдумы также узнали, что для 400 тысяч детей по всей России созданы комфортные условия обучения в школах искусств.
«Международный детский культурный форум, который мы проводим с 2022 года, объединил более 2,5 тысячи ребят из всех регионов страны и десяти иностранных государств», — сообщила Ольга Любимова.
К числу важнейших задач министерства Ольга Любимова относит работу, которая связана с интеграцией новых регионов. Например, федеральные музеи теперь шефствуют над всеми 77 музеями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С начала года там прошли 300 выставок. Патриотические экспозиции функционируют во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах; также в новых регионах продолжают запускать соответствующие современным требованиям пространства для занятий с детьми. Сейчас подобных детских центров уже пять, и до конца года организуют еще восемь. А в 2024 году соответствующими проектами предполагается охватить все музеи. В распоряжении межмузейной рабочей группы уже имеется более 22 тысяч экспонатов, иллюстрирующих ход новейшей истории Донбасса и Новороссии.
Луганская государственная академия культуры и искусств имени Матусовского и Донецкая государственная музыкальная академия имени Прокофьева теперь будут работать в федеральном подчинении, подвела итог глава ведомства.