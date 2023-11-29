Министр Любимова рассказала о главных достижениях России в сфере культуры

К числу важнейших задач министерства Ольга Любимова относит работу, которая связана с интеграцией новых регионов. Например, федеральные музеи теперь шефствуют над всеми 77 музеями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С начала года там прошли 300 выставок. Патриотические экспозиции функционируют во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах; также в новых регионах продолжают запускать соответствующие современным требованиям пространства для занятий с детьми. Сейчас подобных детских центров уже пять, и до конца года организуют еще восемь. А в 2024 году соответствующими проектами предполагается охватить все музеи. В распоряжении межмузейной рабочей группы уже имеется более 22 тысяч экспонатов, иллюстрирующих ход новейшей истории Донбасса и Новороссии.