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Константинов: ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

29 ноября 2023, 19:25
Владимир Константинов, глава Государственного совета Крыма, заявил, что шторм на полуострове нанес значительный ущерб, превышающий 1,3 млрд рублей.

Эту информацию он озвучил во время заседания парламента Крыма, пишет RT.

«Исполнительные органы подтвердили ущерб в размере 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. Муниципальные образования сообщили о 802 млн 630 тыс. 438 рублей. В том числе, 250 млн рублей — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе», — передает сообщение ТАСС, ссылаясь на его выступление.

Ранее предварительный ущерб от шторма оценили в более чем 490 млн рублей.

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