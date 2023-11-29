Константинов: ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

«Исполнительные органы подтвердили ущерб в размере 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. Муниципальные образования сообщили о 802 млн 630 тыс. 438 рублей. В том числе, 250 млн рублей — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе», — передает сообщение ТАСС, ссылаясь на его выступление.