Из аэропорта «Уфа» не смогли вовремя вылететь десятки рейсов

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
За ночь и утро 29 ноября в аэропорте «Уфа» задержаны вылеты 20 рейсов.
Задержаны оказались все ночные и утренние рейсы. Самым долгим оказалось ожидание для пассажиров, желавших вылететь в Тюмень — самолёт вылетел на 8 часов позже запланированного.
Некоторые рейсы пришлось совместить — например, в Санкт-Петербург, вылетел совмещённый рейс SU6412 и FV 6412.
Перенесены и прилёты в аэропорт «Уфа». С задержками прилетели 13 рейсов.
В пресс-службе рассказали, в чём причина задержек.
Они обусловлены сложными метеоусловиями в Уфе и других регионах страны. .
Также в пресс-службе воздушной гавани добавили, что 10 рейсов перенесены из-за позднего прибытия воздушных судов, 4 — в связи с метеоусловиями. Остальные — по иным причинам. Сейчас аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме.
Вчера пилоты самолёта, который должен был прилететь в Санкт-Петербург из Уфы, вынуждены были кружить над аэропортом «Пулково» из-за технической неисправности.