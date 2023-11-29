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Updated Сегодня, 04:28

В пресс-службе аэропорта «Уфа» прокомментировали задержку рейсов

Из аэропорта «Уфа» не смогли вовремя вылететь десятки рейсов

29 ноября 2023, 04:26
Фото: 1MI

В пресс-службе аэропорта «Уфа» прокомментировали задержку рейсов

Некоторые рейсы задержаны на несколько часов.

За ночь и утро 29 ноября в аэропорте «Уфа» задержаны вылеты 20 рейсов.

Задержаны оказались все ночные и утренние рейсы. Самым долгим оказалось ожидание для пассажиров, желавших вылететь в Тюмень — самолёт вылетел на 8 часов позже запланированного.

Некоторые рейсы пришлось совместить — например, в Санкт-Петербург, вылетел совмещённый рейс SU6412 и FV 6412.

Перенесены и прилёты в аэропорт «Уфа». С задержками прилетели 13 рейсов.

В пресс-службе рассказали, в чём причина задержек.

Они обусловлены сложными метеоусловиями в Уфе и других регионах страны. .

Также в пресс-службе воздушной гавани добавили, что 10 рейсов перенесены из-за позднего прибытия воздушных судов, 4 — в связи с метеоусловиями. Остальные — по иным причинам. Сейчас аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме.

Вчера пилоты самолёта, который должен был прилететь в Санкт-Петербург из Уфы, вынуждены были кружить над аэропортом «Пулково» из-за технической неисправности.

#Общество#Происшествия#Уфа#Погода#Аэропорт#Новости Башкирии#Снегопад#Идэль Гумеров
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