Из аэропорта «Уфа» не смогли вовремя вылететь десятки рейсов

Также в пресс-службе воздушной гавани добавили, что 10 рейсов перенесены из-за позднего прибытия воздушных судов, 4 — в связи с метеоусловиями. Остальные — по иным причинам. Сейчас аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме.