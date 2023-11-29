mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал когда откроют Госцирк

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал когда откроют Госцирк

29 ноября 2023, 15:50
Фото: 1MI
На вопрос о судьбе уфимского цирка, Радий Хабиров ответил на прямой линии с главой республики.

Радий Хабиров ответил на вопрос заместителя директора сетевого издания «Ufatime» Олеси Вильдановой, возможна ли реконструкция Госцирка раньше запланированного срока.

Два года постоянных подталкиваний к этому вроде привели к каким-то решениям. В бюджете стоят на 2026, 2027 и на 2028 год, но впереди у нас еще 2024 и 2025. 2024 — нет, но постараюсь перенести на 2025 год. Еще СВО не завершилось и санкционное давление не спало. Мы пониманием, что какие-то вещи нам просто «в право» нужно отнести. — ответил Радий Хабиров

Напомним, ранее стало известно, что реконструкцию здания Уфимского Госцирка планируется начать в 2026 году с использованием средств в размере 870 млн рублей.

#Общество#Башкирия#Цирк#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Я готов»: Радий Хабиров рассказал будет ли баллотироваться на второй срок
Сегодня, 14:30
Радий Хабиров рассказал как его мама столкнулась с телефонными мошенниками
Сегодня, 16:18
Шакшинский мост в Уфе может быть открыт на несколько месяцев раньше
Сегодня, 03:40
Уфимский университет закупает оборудование для производства беспилотников на 200 млн
Сегодня, 07:37
Строительство «Восточного выезда» в Уфе за месяц продвинулось менее, чем на 4%
Сегодня, 06:15
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
Сегодня, 07:18