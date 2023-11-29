Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал когда откроют Госцирк

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Радий Хабиров ответил на вопрос заместителя директора сетевого издания «Ufatime» Олеси Вильдановой, возможна ли реконструкция Госцирка раньше запланированного срока.
Два года постоянных подталкиваний к этому вроде привели к каким-то решениям. В бюджете стоят на 2026, 2027 и на 2028 год, но впереди у нас еще 2024 и 2025. 2024 — нет, но постараюсь перенести на 2025 год. Еще СВО не завершилось и санкционное давление не спало. Мы пониманием, что какие-то вещи нам просто «в право» нужно отнести. — ответил Радий Хабиров
Напомним, ранее стало известно, что реконструкцию здания Уфимского Госцирка планируется начать в 2026 году с использованием средств в размере 870 млн рублей.