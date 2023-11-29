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Глава Башкирии прокомментировал судьбу спорткомплекса «ТАН» в Уфе

Глава Башкирии прокомментировал судьбу спорткомплекса «ТАН» в Уфе

29 ноября 2023, 18:01
Фото: 1MI
На вопрос о дальнейшей судьбы спорткомплекса «ТАН» на улице Зорге в Уфе, Радий Хабиров ответил на прямой линии с главой республики.

Глава Башкирии на прямой линии рассказал, что будет со спортивным комплексом «ТАН». Он отметил, это коммерческое предприятие и правительство не может указывать владельцу, что ему делать.

«Он собственник и может делать то, что хочет. Но строить дома на месте „ТАНа“ не будут.», — заявил Радий Хабиров

Ранее Mkset сообщал, что в Уфе продали спортивный комплекс «ТАН». Дальнейшая судьба «ТАНа» была неизвестна. В то же время в мэрии Уфы заявляли, что уведомление о сносе здания к ним не поступало.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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