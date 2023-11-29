Глава Башкирии прокомментировал судьбу спорткомплекса «ТАН» в Уфе

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Глава Башкирии на прямой линии рассказал, что будет со спортивным комплексом «ТАН». Он отметил, это коммерческое предприятие и правительство не может указывать владельцу, что ему делать.
«Он собственник и может делать то, что хочет. Но строить дома на месте „ТАНа“ не будут.», — заявил Радий Хабиров
Ранее Mkset сообщал, что в Уфе продали спортивный комплекс «ТАН». Дальнейшая судьба «ТАНа» была неизвестна. В то же время в мэрии Уфы заявляли, что уведомление о сносе здания к ним не поступало.