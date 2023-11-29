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Глава Башкирии назвал дату празднования юбилея Уфы

Глава Башкирии назвал дату празднования юбилея Уфы

29 ноября 2023, 17:30
Фото: 1MI
На вопрос известна ли дата празднования юбилея столицы Республики Башкортостан, Радий Хабиров ответил на прямой линии с главой республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос директора телеканала «Вся Уфа» Юлии Юмагуена, когда планируют отметить юбилей столицы Республики Башкортостан.

Радий Хабиров отметил, что 450-летие Уфы планируют отметить в конце августа, а не в День города 12 июня. Точную дату Радий Хабиров пока озвучивать не стал.

Напомним, что в следующем 2024 году, Уфа будет праздновать свой юбилей — 450 лет со дня своего основания.

#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Юбилей#Виалина Ахсанова
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