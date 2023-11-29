Глава Башкирии назвал дату празднования юбилея Уфы

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос директора телеканала «Вся Уфа» Юлии Юмагуена, когда планируют отметить юбилей столицы Республики Башкортостан.
Радий Хабиров отметил, что 450-летие Уфы планируют отметить в конце августа, а не в День города 12 июня. Точную дату Радий Хабиров пока озвучивать не стал.
Напомним, что в следующем 2024 году, Уфа будет праздновать свой юбилей — 450 лет со дня своего основания.