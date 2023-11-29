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Энотуризм в России: как реклама вина может помочь

Энотуризм в России: как реклама вина может помочь

29 ноября 2023, 11:52
Фото: 1MI
В Госдуму РФ внесли законопроект о разрешении размещения рекламы российского вина на внешних рекламных конструкциях с целью развития отечественного виноделия, распространения энотуризма и увеличения узнаваемости вин российского производства.

В Государственную думу РФ был представлен законопроект о разрешении показа рекламы российского вина на наружных рекламных поверхностях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Авторы данной инициативы считают, что для развития отечественного виноделия необходимо продвижение вина на внутреннем рынке. Кроме того, предложенная мера должна способствовать распространению энотуризма в России.

Однако в рекламе будет запрещено использование изображений бутылок и указания конкретных торговых марок. Разрешается лишь информирование о винодельческих предприятиях, их виде деятельности и производимых сортах винограда.

«Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных панелях, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить осведомленность о российских винах и сделает значимый вклад в развитие культуры потребления вина в России», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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