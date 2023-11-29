Энотуризм в России: как реклама вина может помочь

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Государственную думу РФ был представлен законопроект о разрешении показа рекламы российского вина на наружных рекламных поверхностях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Авторы данной инициативы считают, что для развития отечественного виноделия необходимо продвижение вина на внутреннем рынке. Кроме того, предложенная мера должна способствовать распространению энотуризма в России.
Однако в рекламе будет запрещено использование изображений бутылок и указания конкретных торговых марок. Разрешается лишь информирование о винодельческих предприятиях, их виде деятельности и производимых сортах винограда.
«Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных панелях, предусмотренное законопроектом, позволит увеличить осведомленность о российских винах и сделает значимый вклад в развитие культуры потребления вина в России», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.