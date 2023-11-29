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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Большинство лекарств в Татарстане жители покупают через интернет

Большинство лекарств в Татарстане жители покупают через интернет

29 ноября 2023, 12:07
Фото: пресс-служба Здравсити
В среднем один житель Татарстана в месяц тратит на медикаменты 620 рублей. Таковы данные независимого аналитического агентства Alpharm по итогам первых трех кварталов 2023 года. В среднем в ПФО этот показатель составляет почти 670 рублей.

При этом каждая десятая покупка совершается через интернет, пишет АиФ-Казань. Например, в октябре этого года жители республики оформили свыше 10 тысяч заказов на сумму более 12 миллионов рублей, что почти на 20% больше, чем в сентябре. Об этом сообщили в маркетплейсе здоровья «Здравсити».

В основном люди покупают лекарства от простуды. Несмотря на санкции, импорт таких препаратов вырос. Например, на «Здравсити» он увеличился на треть по сравнению с прошлым годом и составляет почти половину от всего представленного на ресурсе ассортимента средств при простуде. При этом цена на некоторые импортные лекарства тоже подросла. Рост стоимости по отдельным препаратам составил до 39%.

«В условиях ценовых колебаний интернет-аптеки становятся хорошим способом сэкономить и все чаще используются как средство поиска более доступных для кошелька лекарств», — рассказал генеральный директор «Здравсити» Борис Попов.

Он отметил, что в онлайне удобно сравнивать цены, подбирать аналоги, а также находить препараты со скидками. Например, если в 2022 году доля товаров со скидкой на «Здравсити» составляла 18%, то в текущем году это почти четверть от всего ассортимента. Выросла и глубина дисконта — на отдельный ассортимент она может доходить до 80%, что может существенно снизить расходы на покупку необходимых препаратов.

Ссылка на исследование опубликована на сайте аналитического агентства Alpharm.

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