Большинство лекарств в Татарстане жители покупают через интернет

Он отметил, что в онлайне удобно сравнивать цены, подбирать аналоги, а также находить препараты со скидками. Например, если в 2022 году доля товаров со скидкой на «Здравсити» составляла 18%, то в текущем году это почти четверть от всего ассортимента. Выросла и глубина дисконта — на отдельный ассортимент она может доходить до 80%, что может существенно снизить расходы на покупку необходимых препаратов.