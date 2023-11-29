Более 300 предпринимателей прошли обучение в рамках федерального нацпроекта

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
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Образовательные программы в регионе проводятся в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы».
Профессиональное обучение позволило получить новые знания для развития компаний. Эксперты научили предпринимателей гибко пересматривать свои бизнес-процессы, расширять клиентскую базу, повышать доход, работать с цифровыми площадками и мессенджерами. В этом году прошло 9 тренингов и 2 обучающие программы в семи городах Башкортостана.
В программу тренингов вошли самые актуальные темы, связанные с масштабированием, развитием, продвижением бизнеса. В их числе — юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности, система налогообложения, и самозанятость, основы маркетинга, электронная коммерция, эффективные продажи, финансовая поддержка и т. д.
Так, «Школа предпринимательства» собрала рекордное за последние годы число участников. Основы знаний, без которых невозможно полноценно развивать свой бизнес, уже не первый год дает участникам сертифицированный бизнес-тренер ТПП РБ Яна Усманова. Пятидневный марафон в этом году смогли преодолеть более 60 предпринимателей.
— Увеличение интереса к обучающей программе связано с получением ТПП РБ федеральной лицензии на образовательную деятельность и соглашением с Высшей школой экономики в Санкт-Петербурге. Теперь наши студенты получили доступ к новейшим программам, услышали спикеров федерального и международного уровня, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
В этом году в школе приняли участие предприниматели из различных сфер: допобразование, производство, ИТ-технологии.
— Программа была тщательно продумана и структурирована таким образом, чтобы каждый участник мог с легкостью усвоить все необходимые навыки и аспекты предмета. Рад, что попал на обучение к настоящим специалистам в своей области, — поделился своим мнением по итогам прохождения школы один из участников.
Большой интерес у представителей малого бизнеса вызвал тренинг «Электронная коммерция» в Стерлитамаке. Обучении прошли предприниматели, которые представляют такие сферы деятельности как логистика, услуги, производство мебели, продажа товаров. На тренинге был разобран алгоритм онлайн-коммуникаций с клиентом через УТП, офферы, лендинг. Участники получили возможность познакомиться с видами и особенностями электронной коммерции: b2b, b2c.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и направлен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.