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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Жителям Башкирии предложило бесплатные участки для строительства жилья

Жители Башкирии смогут получить земельные участки на безвозмездной основе

28 ноября 2023, 14:03
Фото: 1MI

Жителям Башкирии предложило бесплатные участки для строительства жилья

Информация об этом была опубликована на официальном сайте Минземлеимущества региона.

Жители Башкирии смогут бесплатно получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Данные земельные участки находятся в селе Калтыманово Иглинского района республики. Там доступны три участка площадью по 10 соток каждый.

Отмечается, что претендовать на получение этих земель могут граждане, имеющие потребность в улучшении жилищных условий. Речь идет про молодые семьи, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также отдельные граждане.

#Общество#Строительство#Строительство жилья#Жилье#Недвижимость#Жилье на селе
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