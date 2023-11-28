Жители Башкирии смогут получить земельные участки на безвозмездной основе

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Жители Башкирии смогут бесплатно получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Данные земельные участки находятся в селе Калтыманово Иглинского района республики. Там доступны три участка площадью по 10 соток каждый.
Отмечается, что претендовать на получение этих земель могут граждане, имеющие потребность в улучшении жилищных условий. Речь идет про молодые семьи, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также отдельные граждане.