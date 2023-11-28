mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Из Уфы в зону СВО отправилась еще одна группа мобилизованных

В Уфе проводили в зону СВО ещё одну группу военнослужащих

28 ноября 2023, 10:52
Фото: Midjourney

Из Уфы в зону СВО отправилась еще одна группа мобилизованных

Об этом сообщает телеканал БСТ.

В Уфе после краткосрочного отпуска в зону СВО проводили военнослужащих. Приуроченный к этому митинг состоялся ранее на площади перед «Уфа-Ареной». Для башкирских мобилизованных выделили два автобуса, которые отвезут их на передовую.

На отправке военнослужащих в зону СВО присутствовали заместитель председателя государственного комитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов, начальник мобилизационного отдела военного комиссариата республики подполковник Александр Кушаков и начальник центрального штаба формирования добровольческих батальонов республики, ветеран боевых действий Борис Гордеев.

В Башкирии начнет действовать новая мера поддержки участников СВО
Узнать подробнее
#Общество#Город#Новости Уфы#СВО#Участники СВО
Подпишитесь
Уфимцы попрощаются с кольцом на Центральном рынке и рядом магазинов
Сегодня, 09:18
В Башкирии сотни детей заболели опасной инфекцией
Сегодня, 03:56
Участок улицы Зорге в Уфе отремонтирует скандальная фирма
Вчера, 12:24
«Где дорога, там и яма» Жители Башкирии в оригинальной форме высказали недовольство
Вчера, 12:50
Отдых в коттедже едва не обернулся трагедией в Уфе: возбуждено уголовное дело
Сегодня, 09:25
«Дома терпимости»: история квартала уфимских борделей
Сегодня, 11:09