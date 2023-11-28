В Уфе проводили в зону СВО ещё одну группу военнослужащих

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Уфе после краткосрочного отпуска в зону СВО проводили военнослужащих. Приуроченный к этому митинг состоялся ранее на площади перед «Уфа-Ареной». Для башкирских мобилизованных выделили два автобуса, которые отвезут их на передовую.
На отправке военнослужащих в зону СВО присутствовали заместитель председателя государственного комитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов, начальник мобилизационного отдела военного комиссариата республики подполковник Александр Кушаков и начальник центрального штаба формирования добровольческих батальонов республики, ветеран боевых действий Борис Гордеев.