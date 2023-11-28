В Уфе проводили в зону СВО ещё одну группу военнослужащих

В Уфе после краткосрочного отпуска в зону СВО проводили военнослужащих. Приуроченный к этому митинг состоялся ранее на площади перед «Уфа-Ареной». Для башкирских мобилизованных выделили два автобуса, которые отвезут их на передовую.