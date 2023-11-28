В Уфе гидрометеорологи зафиксировали температурный рекорд

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Вчера в Уфе был установлен новый исторический максимум температур. Об этом рассказали в Башгидромете.
В службе сказали, что гидрометеорологи, работающие на аэрологической станции «Уфа-Дёма», зафиксировали самую высокую температуру для 27 ноября — +7,1°. Ранее рекордный показатель составлял +4,4° — этой отметки столбики термометра достигли 13 лет назад.
Тёплая осень уже принесла ряд аномалий. В начале ноября был побит рекорд, который держался 62 года.