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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

В Башкирии побит температурный рекорд

В Уфе гидрометеорологи зафиксировали температурный рекорд

28 ноября 2023, 03:29
Фото: 1MI

В Башкирии побит температурный рекорд

Предыдущий максимум произошёл в 2010 году.

Вчера в Уфе был установлен новый исторический максимум температур. Об этом рассказали в Башгидромете.

В службе сказали, что гидрометеорологи, работающие на аэрологической станции «Уфа-Дёма», зафиксировали самую высокую температуру для 27 ноября — +7,1°. Ранее рекордный показатель составлял +4,4° — этой отметки столбики термометра достигли 13 лет назад.

Тёплая осень уже принесла ряд аномалий. В начале ноября был побит рекорд, который держался 62 года.

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#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Погода#Идэль Гумеров#Башгидрометцентр
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