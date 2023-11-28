В Уфе гидрометеорологи зафиксировали температурный рекорд

В службе сказали, что гидрометеорологи, работающие на аэрологической станции «Уфа-Дёма», зафиксировали самую высокую температуру для 27 ноября — +7,1°. Ранее рекордный показатель составлял +4,4° — этой отметки столбики термометра достигли 13 лет назад.