В ходе СВО погиб 50-летний уроженец Башкирии Алексей Сидоров

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб уроженец Иглинского района республики Алексей Сидоров. Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоялась ранее в селе Чуваш-Кубово.
Свои соболезнования родным и близким Алексея Сидорова выразила глава районной администрации Гюзель Насырова.
«Ничто не сможет восполнить эту утрату, но то, что мы все можем сделать, это помнить о нем, о том, что он отдал свою жизнь не просто так — он отдал ее ради безопасности своей страны, своего народа и своей семьи. Выражаю соболезнования семье, родителям, родным и близким. Память об Алексее Сидорове и о его подвиге навсегда останутся в наших сердцах», — написала она в соцсетях.
Алексей Сидоров был посмертно награжден орденом Мужества.