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Updated Сегодня, 10:47

В Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации Алексеем Сидоров

В ходе СВО погиб 50-летний уроженец Башкирии Алексей Сидоров

28 ноября 2023, 10:45
Фото: Гюзель Насырова// VK.com

В Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации Алексеем Сидоров

Об этом сообщила глава администрации Иглинского района республики Гюзель Насырова.

При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб уроженец Иглинского района республики Алексей Сидоров. Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоялась ранее в селе Чуваш-Кубово.

Свои соболезнования родным и близким Алексея Сидорова выразила глава районной администрации Гюзель Насырова.

«Ничто не сможет восполнить эту утрату, но то, что мы все можем сделать, это помнить о нем, о том, что он отдал свою жизнь не просто так — он отдал ее ради безопасности своей страны, своего народа и своей семьи. Выражаю соболезнования семье, родителям, родным и близким. Память об Алексее Сидорове и о его подвиге навсегда останутся в наших сердцах», — написала она в соцсетях.

Алексей Сидоров был посмертно награжден орденом Мужества.

#Общество#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Иглинский район
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