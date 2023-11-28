В Башкирии сотни детей заболели опасной инфекцией

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
С 10 месяцев 2023 года в республике более трёхсот человек заболели коклюшем, большинство из них — дети.
В этом году наиболее сложная обстановка в Забайкалье, где на 100 тыс жителей приходится почти 50 заболевших. По данным Роспотребнадзора, в Башкирии коклюш диагностирован у 324 человек, из них у 317 детей.
Заболевание коклюшем происходит из-за бактерий, которые поражают эпителий бронхов. Оно крайне опасно для детей младше двух лет. До середины прошлого столетия коклюш был очень распространён в младшем возрасте, ситуация изменилась после изобретения вакцин от этой инфекции. В случае, если ребёнок переболел коклюшем, у него формируется стойкий иммунитет к последующим заражениям.
Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют родителям обращать внимание на кашель, который длится более 7 дней. В таком случае нужно обращаться к врачам.
Недавно мы рассказывали, как в Башкирии обстоят дела с заболеваемостью туберкулёзом.