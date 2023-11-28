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Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

В Башкирии растёт заболеваемость коклюшем

В Башкирии сотни детей заболели опасной инфекцией

28 ноября 2023, 03:56
Фото: 1MI

В Башкирии растёт заболеваемость коклюшем

С опасным заболеванием может справиться вакцинация.

С 10 месяцев 2023 года в республике более трёхсот человек заболели коклюшем, большинство из них — дети.

В этом году наиболее сложная обстановка в Забайкалье, где на 100 тыс жителей приходится почти 50 заболевших. По данным Роспотребнадзора, в Башкирии коклюш диагностирован у 324 человек, из них у 317 детей.

Заболевание коклюшем происходит из-за бактерий, которые поражают эпителий бронхов. Оно крайне опасно для детей младше двух лет. До середины прошлого столетия коклюш был очень распространён в младшем возрасте, ситуация изменилась после изобретения вакцин от этой инфекции. В случае, если ребёнок переболел коклюшем, у него формируется стойкий иммунитет к последующим заражениям.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют родителям обращать внимание на кашель, который длится более 7 дней. В таком случае нужно обращаться к врачам.

Недавно мы рассказывали, как в Башкирии обстоят дела с заболеваемостью туберкулёзом.

#Общество#Уфа#Медицина#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Коклюш
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