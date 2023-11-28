В Башкирии сотни детей заболели опасной инфекцией

Заболевание коклюшем происходит из-за бактерий, которые поражают эпителий бронхов. Оно крайне опасно для детей младше двух лет. До середины прошлого столетия коклюш был очень распространён в младшем возрасте, ситуация изменилась после изобретения вакцин от этой инфекции. В случае, если ребёнок переболел коклюшем, у него формируется стойкий иммунитет к последующим заражениям.