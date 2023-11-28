В Башкирии пройдет марафон «Продвижение бизнеса в социальных сетях и мессенджерах»

Марафон «Продвижение бизнеса в социальных сетях и мессенджерах» даст начинающим и действующим предпринимателям практические инструменты, которые помогут выстроить эффективную коммуникацию со своим клиентом, заявить о себе на рынке и занять лидирующие позиции в своей нише.