mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Башкирии пройдет марафон «Продвижение бизнеса в социальных сетях и мессенджерах»

В Башкирии пройдет марафон «Продвижение бизнеса в социальных сетях и мессенджерах»

28 ноября 2023, 07:51
Реклама. ТПП РБ . erid: LjN8K9MiD
С 5 по 14 декабря 2023 года для самозанятых граждан пройдет бесплатное мероприятие «Мой бизнес» Республика Башкортостан. Марафон для самозанятых «Продвижение бизнеса в социальных сетях и мессенджерах».

Онлайн-коммуникации стали неотъемлемой частью современного бизнеса. Знание принципов грамотного оформления, ведения социальных сетей и каналов в мессенджерах, четкое позиционирование товаров и услуг в разы увеличивают шансы предпринимателей в конкурентной борьбе за рынок сбыта и многократно повышают продажи.

Марафон «Продвижение бизнеса в социальных сетях и мессенджерах» даст начинающим и действующим предпринимателям практические инструменты, которые помогут выстроить эффективную коммуникацию со своим клиентом, заявить о себе на рынке и занять лидирующие позиции в своей нише.

За время прохождения Марафона участники оформят свои аккаунты в социальных сетях с учетом новых трендов визуального и контентного наполнения, разработают стратегию продвижения и получат рекомендации по настройкам ботов и сервисов.

В программе: вебинары по оформлению и продвижению аккаунтов в ВКонтакте, Telegram и инструментам продаж, мастермайнд, где участники смогут обменяться идеями и опытом друг и с другом, получить обратную связь от экспертов. Заключительным мероприятием станет конференция «Тренды — 2024».

Онлайн-вебинары состоятся:
05.12.2023 — «Краткое введение в маркетинг»
06.12.2023 — «ВКонтакте»
12.12.2023 — Telegram
13.12.2023 — «Основы продаж, разбор возражений и разработка клиентского сервиса. На каком языке общаться со своими клиентами, и как эффективно продавать услуги или продукты?»

Офлайн-мероприятия:
07.12.2023 — Мастермайнд.
14.12.2023 — Конференция «Тренды — 2024»
Организатором выступает Центр «Мой бизнес» АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участие в мероприятии бесплатное. Количество участников ограничено.
Время вебинаров с 11:00 до 13:00, согласно графику.

Место и время очных мероприятий с 11:00 до 14:00, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3
Регистрация по ссылке: https://tpprb.timepad.ru/event/2691412/

#Экономика#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
В Башкирии сотни детей заболели опасной инфекцией
Сегодня, 03:56
В Уфе гидрометеорологи зафиксировали температурный рекорд
Сегодня, 03:29
Участок улицы Зорге в Уфе отремонтирует скандальная фирма
Вчера, 12:24
«Где дорога, там и яма» Жители Башкирии в оригинальной форме высказали недовольство
Вчера, 12:50
Работники образования — не ваши рабы! Учителя Уфы негодуют из-за уборки снега
Вчера, 10:14
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
24 ноября, 10:32