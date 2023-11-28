В Башкирии пройдет марафон «Продвижение бизнеса в социальных сетях и мессенджерах»

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Онлайн-коммуникации стали неотъемлемой частью современного бизнеса. Знание принципов грамотного оформления, ведения социальных сетей и каналов в мессенджерах, четкое позиционирование товаров и услуг в разы увеличивают шансы предпринимателей в конкурентной борьбе за рынок сбыта и многократно повышают продажи.
Марафон «Продвижение бизнеса в социальных сетях и мессенджерах» даст начинающим и действующим предпринимателям практические инструменты, которые помогут выстроить эффективную коммуникацию со своим клиентом, заявить о себе на рынке и занять лидирующие позиции в своей нише.
За время прохождения Марафона участники оформят свои аккаунты в социальных сетях с учетом новых трендов визуального и контентного наполнения, разработают стратегию продвижения и получат рекомендации по настройкам ботов и сервисов.
В программе: вебинары по оформлению и продвижению аккаунтов в ВКонтакте, Telegram и инструментам продаж, мастермайнд, где участники смогут обменяться идеями и опытом друг и с другом, получить обратную связь от экспертов. Заключительным мероприятием станет конференция «Тренды — 2024».
Онлайн-вебинары состоятся:
05.12.2023 — «Краткое введение в маркетинг»
06.12.2023 — «ВКонтакте»
12.12.2023 — Telegram
13.12.2023 — «Основы продаж, разбор возражений и разработка клиентского сервиса. На каком языке общаться со своими клиентами, и как эффективно продавать услуги или продукты?»
Офлайн-мероприятия:
07.12.2023 — Мастермайнд.
14.12.2023 — Конференция «Тренды — 2024»
Организатором выступает Центр «Мой бизнес» АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ.
Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участие в мероприятии бесплатное. Количество участников ограничено.
Время вебинаров с 11:00 до 13:00, согласно графику.
Место и время очных мероприятий с 11:00 до 14:00, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3
Регистрация по ссылке: https://tpprb.timepad.ru/event/2691412/