В Башкирии отремонтируют путепровод за 220,3 млн рублей

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
На юго-востоке города Туймазы собираются отремонтировать путепровод над железной дорогой. Начальная цена контракта — 220,3 млн рублей.
Речь идёт о участке улицы Фабричной перед пересечением с улицами Гафурова и Зелёной. Сейчас мост 1994 года постройки над 5 железнодорожными путями находится в неудовлетворительном состоянии. Например, ограждение проезжей части, по мнению экспертов из проектной организации, не соответствует требованиям безопасности. Необходима полная замена дорожного полотна, а также перестройка железобетонного пролётного строения. Из-за низкой грузоподъёмности путепровода проезд грузового автотранспорта по нему запрещён.
Также в проектной документации говорится, что придётся объединить перекрёстки улицы Фабричной с улицами Гафурова и Зелёной — сейчас там часто происходят ДТП из-за плохой организации движения.
Подрядчику предстоит выполнить комплекс мероприятий: заменить мостовое полотно и покрытие тротуаров, поставить новые ограждения безопасности, перила, щиты, заново установить опорные части, заделать трещины в железобетонной конструкции и т. д. Также нужно будет переустроить наружное освещение, кабели связи, газопровод, линии электропередач. Для осуществления капитального ремонта придётся поэтапно закрывать проезжие части.
Заказчиком капитального ремонта выступает администрация Туймазов. Большая часть средств будет субсидирована бюджетом Башкирии, оставшаяся сумма — бюджетом муниципалитета. Работы должны закончиться до 30 ноября 2025 года.