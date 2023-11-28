В Башкирии отремонтируют путепровод за 220,3 млн рублей

Речь идёт о участке улицы Фабричной перед пересечением с улицами Гафурова и Зелёной. Сейчас мост 1994 года постройки над 5 железнодорожными путями находится в неудовлетворительном состоянии. Например, ограждение проезжей части, по мнению экспертов из проектной организации, не соответствует требованиям безопасности. Необходима полная замена дорожного полотна, а также перестройка железобетонного пролётного строения. Из-за низкой грузоподъёмности путепровода проезд грузового автотранспорта по нему запрещён.