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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Башкирии ищут подрядчика для ремонта путепровода в Туймазах

В Башкирии отремонтируют путепровод за 220,3 млн рублей

28 ноября 2023, 05:26
Фото: 1MI

В Башкирии ищут подрядчика для ремонта путепровода в Туймазах

Сейчас мост находится в неудовлетворительном состоянии.

На юго-востоке города Туймазы собираются отремонтировать путепровод над железной дорогой. Начальная цена контракта — 220,3 млн рублей.

Речь идёт о участке улицы Фабричной перед пересечением с улицами Гафурова и Зелёной. Сейчас мост 1994 года постройки над 5 железнодорожными путями находится в неудовлетворительном состоянии. Например, ограждение проезжей части, по мнению экспертов из проектной организации, не соответствует требованиям безопасности. Необходима полная замена дорожного полотна, а также перестройка железобетонного пролётного строения. Из-за низкой грузоподъёмности путепровода проезд грузового автотранспорта по нему запрещён.

Также в проектной документации говорится, что придётся объединить перекрёстки улицы Фабричной с улицами Гафурова и Зелёной — сейчас там часто происходят ДТП из-за плохой организации движения.

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Подрядчику предстоит выполнить комплекс мероприятий: заменить мостовое полотно и покрытие тротуаров, поставить новые ограждения безопасности, перила, щиты, заново установить опорные части, заделать трещины в железобетонной конструкции и т. д. Также нужно будет переустроить наружное освещение, кабели связи, газопровод, линии электропередач. Для осуществления капитального ремонта придётся поэтапно закрывать проезжие части.

Сейчас за съездом с путепровода следуют два перекрёстка, что является причиной большого количества ДТПСейчас за съездом с путепровода следуют два перекрёстка, что является причиной большого количества ДТП
Фото: 2gis.ru

Заказчиком капитального ремонта выступает администрация Туймазов. Большая часть средств будет субсидирована бюджетом Башкирии, оставшаяся сумма — бюджетом муниципалитета. Работы должны закончиться до 30 ноября 2025 года.

#Дороги#Госзакупки#Новости Башкирии#Транспорт#Туймазы#Идэль Гумеров
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