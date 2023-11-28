Уфимцы попрощаются с кольцом на Центральном рынке и рядом магазинов

Градоначальник Ратмир Мавлиев подписал постановление, по которому в для муниципальных нужд изымут ряд зданий и территорий — земельные участки возле ул. Революционной, д. 52а, ул. Цюрупы, д. 93а и 102а, а также торговые павильоны. Там сейчас находятся вейп-шоп и ресторан халяльной кухни. Также сносу подлежат лавки возле дом 50-летия Октября, д. 3 — там продают фрукты и овощи, одежду, прессу, разливают кофе, готовят шаурму. В прошлое уйдут и подземные переходы.