Уфимцы попрощаются с кольцом на Центральном рынке и рядом магазинов

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Возле «Центрального рынка» в Уфе снесут несколько строений. Они мешают перестройке улицы Революционной.
Градоначальник Ратмир Мавлиев подписал постановление, по которому в для муниципальных нужд изымут ряд зданий и территорий — земельные участки возле ул. Революционной, д. 52а, ул. Цюрупы, д. 93а и 102а, а также торговые павильоны. Там сейчас находятся вейп-шоп и ресторан халяльной кухни. Также сносу подлежат лавки возле дом 50-летия Октября, д. 3 — там продают фрукты и овощи, одежду, прессу, разливают кофе, готовят шаурму. В прошлое уйдут и подземные переходы.
Делаются это для масштабной перестройки улицы Революционной. По проектам планировки и межевания, принятым в 2021 году, будет снесено более 6 тыс квадратных метров зданий. Власти планируют на 90 метров продлить трамвайную линию. Самое неожиданное изменение — вместо кольца возле ТК «Центральный» появится «П-образный» перекрёсток. Ранее мы писали, что в середине кольца собирались обустроить сквер.
Реконструкция начнётся с улицы Аксакова и завершится улицей Мингажева.
Сроки сноса и начала строительных работ неизвестны. Зато мы узнали, кто возьмётся за реконструкцию улицы Рихарда Зорге — рабочие этой фирмы до проверки органами не имели трудовых договоров, а одного из них переехало катком.