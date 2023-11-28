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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В центре Уфы снесут ряд зданий для строительства дороги

Уфимцы попрощаются с кольцом на Центральном рынке и рядом магазинов

28 ноября 2023, 09:18

В центре Уфы снесут ряд зданий для строительства дороги

Проекты предусматривают масштабную перестройку в центре города.

Возле «Центрального рынка» в Уфе снесут несколько строений. Они мешают перестройке улицы Революционной.

Градоначальник Ратмир Мавлиев подписал постановление, по которому в для муниципальных нужд изымут ряд зданий и территорий — земельные участки возле ул. Революционной, д. 52а, ул. Цюрупы, д. 93а и 102а, а также торговые павильоны. Там сейчас находятся вейп-шоп и ресторан халяльной кухни. Также сносу подлежат лавки возле дом 50-летия Октября, д. 3 — там продают фрукты и овощи, одежду, прессу, разливают кофе, готовят шаурму. В прошлое уйдут и подземные переходы.

Делаются это для масштабной перестройки улицы Революционной. По проектам планировки и межевания, принятым в 2021 году, будет снесено более 6 тыс квадратных метров зданий. Власти планируют на 90 метров продлить трамвайную линию. Самое неожиданное изменение — вместо кольца возле ТК «Центральный» появится «П-образный» перекрёсток. Ранее мы писали, что в середине кольца собирались обустроить сквер.

Реконструкция начнётся с улицы Аксакова и завершится улицей Мингажева.

Сроки сноса и начала строительных работ неизвестны. Зато мы узнали, кто возьмётся за реконструкцию улицы Рихарда Зорге — рабочие этой фирмы до проверки органами не имели трудовых договоров, а одного из них переехало катком.

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#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Мэрия#Идэль Гумеров#Советский район#Центральный рынок
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