Строительство «КамАЗ-центра» в Сахалинской области начнется в 2024 году

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Возведение важного коммерческого объекта обсудили на заседании инвестиционного совета Сахалинской области.
Проводя совещание, губернатор островного региона Валерий Лимаренко напомнил о том, что уже в 2024 году запланирована сдача в эксплуатацию первой очереди объездной дороги вокруг Южно-Сахалинска. Протяженность трассы составляет около 8 км. Именно там предлагают выделить участок земли для будущего «КамАЗ-центра». В целом же объездная дорога, рядом с которой появится крупный логистический центр, соединит трассы Южно-Сахалинск — Холмск, Южно-Сахалинск — Корсаков и Южно-Сахалинск — Оха. Общая протяженность новой дороги составит более 40 км.
«Основная задача — избавить Южно-Сахалинск от транзитного грузового транспорта, это очень важно для благополучной экологии. Именно там, где будут пересекаться крупные транспортные артерии, и будет создан большой логистический центр, частью которого станет „КамАЗ-центр“. Там же планируется в будущем разместить дорожно-ремонтные предприятия и перенести из города различные складские помещения, что позволит освободить большие площади в городе под застройку полезных для жителей объектов», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Проект центра комплексного обслуживания большегрузов представил руководитель компании «Сахалин-запчастьсервис». Это предприятие выступает в островном регионе официальным дилером и сервисным центром крупнейших российских и известных зарубежных производителей грузовиков и спецтехники. Компания предоставляет полный спектр услуг по сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию автомобилей и спецтехники различных шасси, включая ремонт сложных узлов и агрегатов иностранного производства.
«Проект по созданию нового центра будет воплощаться в жизнь при полной поддержке руководства ПАО „КамАЗ“. Уже в начале 2024 года планируем приступить к проектированию, а в III–IV квартале — к строительству. Инвестиции составят около 1 млрд рублей, строительство будет идти 2-2,5 года», — рассказал генеральный директор ООО «Сахалин-запчастьсервис» Максим Меримский.
Современный центр построят в соответствии с новым дилерским стандартом. В нем появятся офис продаж автотехники и оригинальных запасных частей, постоянно действующая выставка новых автомобилей и спецтехники «КамАЗ», станция технического обслуживания и ремонта грузового автотранспорта и спецтехники, автомойка, стоянка для большегрузных автомобилей, склад запасных частей.