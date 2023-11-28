Снос торговых павильонов, рост заболеваемости коклюшем и ремонт улицы Зорге в Уфе

В Уфе определился подрядчик ремонта улицы Зорге. Речь идёт об участке улицы Рихарда Зорге между улицами 50 лет СССР и Шафиева. Управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений заключило контракт с ООО «Танып» на сумму в 24,85 млн рублей. Примечательно, что компания уже не в первый раз получает крупные госконтракты — с 2000 года они были подрядчиками 417 раз на сумму 7,5 млрд рублей. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.