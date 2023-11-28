Снос торговых павильонов, рост заболеваемости коклюшем и ремонт улицы Зорге в Уфе

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
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Updated Сегодня, 16:53
В Уфе для муниципальных нужд изымут ряд зданий и территорий — земельные участки возле ул. Революционной, д. 52а, ул. Цюрупы, д. 93а и 102а, а также торговые павильоны. Также сносу подлежат лавки возле дом 50-летия Октября, д. 3. Снос зданий обусловлен масштабной перестройкой улицы Революционной. Помимо этого, вместо кольца возле ТК «Центральный» появится «П-образный» перекрёсток. Ранее мы писали, что в середине кольца собирались обустроить сквер.
За 10 месяцев 2023 года в республике более трёхсот человек заболели коклюшем, большинство из них — дети. По данным Роспотребнадзора, в Башкирии коклюш диагностирован у 324 человек, из них у 317 детей. В ведомстве также назвали признаки, свидетельствующие о наличии данной болезни.
Вместе с этим в Башкирии выросло количество случаев заболевания коронавирусом. В период с 20 по 26 ноября в Башкирии суммарно было выявлено 1 287 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализация потребовалась 187. От коронавирусной инфекции выздоровело 914 человек. Также был зарегистрирован один случай смерти.
В Уфе определился подрядчик ремонта улицы Зорге. Речь идёт об участке улицы Рихарда Зорге между улицами 50 лет СССР и Шафиева. Управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений заключило контракт с ООО «Танып» на сумму в 24,85 млн рублей. Примечательно, что компания уже не в первый раз получает крупные госконтракты — с 2000 года они были подрядчиками 417 раз на сумму 7,5 млрд рублей. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Жители Башкирии смогут бесплатно получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Данные земельные участки находятся в селе Калтыманово Иглинского района республики. Там доступны три участка площадью по 10 соток каждый. Отмечается, что претендовать на получение этих земель могут граждане, имеющие потребность в улучшении жилищных условий.