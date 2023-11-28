Самолет, вылетевший из Уфы, ушел на второй круг из-за инцидента на другом авиасудне

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Уфы в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург), был вынужден уйти на второй круг из-за технической неисправности, возникшей на другом воздушном судне.
Так, на самолете Санкт-Петербург — Екатеринбург после разрешение на взлет была выявлена техническая неисправности навигационного оборудования. В связи с чем самолет вернулся обратно на стоянку. В свою очередь, самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Уфа вынужден был уйти на второй круг.
Отмечается, что оба самолета принадлежат авиакомпании «Россия».
Напомним, ранее Mkset со ссылкой на региональный Минтранс сообщал, что В Башкирии планируют запустить площадки для малой авиации. На данный момент планируется обследовать уже имеющиеся площадки, определить их перечень, а уже позднее — уровень трат на благоустройство и строительство.