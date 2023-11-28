Самолет, вылетевший из Уфы, ушел на второй круг из-за инцидента на другом авиасудне

Так, на самолете Санкт-Петербург — Екатеринбург после разрешение на взлет была выявлена техническая неисправности навигационного оборудования. В связи с чем самолет вернулся обратно на стоянку. В свою очередь, самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Уфа вынужден был уйти на второй круг.