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Posted 28 ноября 2023, 11:09

Published 28 ноября 2023, 11:09

Modified 28 ноября 2023, 11:12

Updated 28 ноября 2023, 11:12

В Уфе из-за технической неисправности самолет был вынужден уйти на второй круг

Самолет, вылетевший из Уфы, ушел на второй круг из-за инцидента на другом авиасудне

28 ноября 2023, 11:09
Фото: 1MI.

В Уфе из-за технической неисправности самолет был вынужден уйти на второй круг

Подробности сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Уфы в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург), был вынужден уйти на второй круг из-за технической неисправности, возникшей на другом воздушном судне.

Так, на самолете Санкт-Петербург — Екатеринбург после разрешение на взлет была выявлена техническая неисправности навигационного оборудования. В связи с чем самолет вернулся обратно на стоянку. В свою очередь, самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Уфа вынужден был уйти на второй круг.

Отмечается, что оба самолета принадлежат авиакомпании «Россия».

Напомним, ранее Mkset со ссылкой на региональный Минтранс сообщал, что В Башкирии планируют запустить площадки для малой авиации. На данный момент планируется обследовать уже имеющиеся площадки, определить их перечень, а уже позднее — уровень трат на благоустройство и строительство.

#Происшествия#Аэропорт#Новости Уфы#Транспорт#Самолет#Авиация#Неисправности#Авиарейс
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