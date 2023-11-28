Рабочие из московской компании, получающей миллиардные подряды, пострадали в Башкирии

Как сообщают в гострудинспекции, два арматурщика 34 и 20 лет и бетонщик 40 лет трудились в составе «Региональной строительной компании», прописанной в Москве. Они обустраивали основание путепровода. Но во время работы арматурная стена обрушилась на них, из-за чего строители получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу.