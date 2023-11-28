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На строительстве федеральной трассы в Башкирии пострадали рабочие из Москвы

Рабочие из московской компании, получающей миллиардные подряды, пострадали в Башкирии

28 ноября 2023, 07:40

На строительстве федеральной трассы в Башкирии пострадали рабочие из Москвы

В прошлом году фирма зафиксировала рекордную прибыль.

Групповой несчастный случай произошёл во время строительства участка федеральной трассы. Речь идёт о дороге «Дюртюли — Ачит», которая должна стать частью магистрали М-12 «Восток».

Напомним, дорога «Дюртюли — Ачит» не только соединит Башкирию с Пермским краем и Свердловской областью, но и станет связующим звеном между европейской и азиатской частью коридора «Европа — Западный Китай».

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Как сообщают в гострудинспекции, два арматурщика 34 и 20 лет и бетонщик 40 лет трудились в составе «Региональной строительной компании», прописанной в Москве. Они обустраивали основание путепровода. Но во время работы арматурная стена обрушилась на них, из-за чего строители получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу.

ООО «Региональная строительная компания» (РСК) принадлежит Станиславу Исаеву (через ООО «Филин») и Ольге Сакун. Её отец является гендиректором РСК. В прошлом году РСК показала рекордную прибыль — 830 рублей. Компания участвовала в подрядах в Сахалинской области, в Подмосковье, Крыму, Приморском крае и других регионов. Общая сумма контрактов — более 80,4 млрд рублей.

Трудовая инспекция выявила ряд нарушений в действиях башкирских работодателей — они скрывают смертельные случаи с работниками.

#Происшествия#Несчастный случай#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Дюртюли#Гострудинспекция#М-12
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