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«Пятерочка» запустила новогоднюю акцию с 2500 призами

«Пятерочка» запустила новогоднюю акцию с 2500 призами

28 ноября 2023, 13:35
Фото: ТС «Пятёрочка»
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Торговая сеть «Пятерочка» с 27 ноября по 31 декабря во всех своих магазинах проводит новогоднюю акцию «Создавайте праздник как в детстве».

Будут разыграны более 2,5 тысячи призов для покупателей, а также гарантированные подарки за покупки в магазинах и призы за прохождение уровней в игре из мобильного приложения «Пятерочка».

Участниками акции становятся те, кто совершил покупки в магазинах сети от 600 рублей в чеке. За это покупатели смогут получить новогоднюю карту с тремя подарками.

Первый — это многоразовые праздничные наклейки, которыми можно украсить любые стеклянные поверхности интерьера. Второй — это скидки на покупки в магазинах сети и сервисе «Пятерочка Доставка». А третий сюрприз — это новогодние промокоды от партнеров акции. Многие помнят лотереи из детства, как стирали монеткой защитный слой и предвкушали, что же скрыто за ним. «Пятерочка» решила вернуть приятные детские ощущения в канун Нового года.

Чтобы участвовать в розыгрыше более 1,5 тысячи призов, нужно зарегистрировать чек от 600 рублей на сайте акции. Так можно выиграть новогодние ели, сертификаты номиналом до 25 тысяч рублей на украшение дома и праздничного стола, на бытовую технику и электронику за покупку товаров — партнеров акции.

Суперприз в размере 100 тысяч рублей сможет выиграть пара друзей. Для этого одному из них нужно после регистрации чека отправить другу приглашение на участие в акции, по которому он сможет зарегистрироваться на сайте и отсканировать свой первый чек. Они сразу же попадут в число кандидатов на денежный приз.

Новогоднее настроение и подарки можно получить в мобильном приложении

В мобильном приложении «Пятерочки» доступны приключенческие онлайн-игры, за прохождение которых приготовлено много приятных сюрпризов.

В новогодней игре каждый день покупателям будут доступны три попытки пройти уровень, а при наличии подписки «Пакет Х5» каждый день можно получать еще одну попытку. Кроме того, каждая покупка от 600 рублей дает дополнительную попытку в игре. Также их можно получить, обменяв баллы лояльности или оставив согласие на рекламные коммуникации. Баллы можно обменять и на игровые бустеры, которые помогут быстрее пройти игровые уровни.

Игра «Головоломка» включает 60 уровней. За прохождение каждого игрок сможет получить игровую валюту или призы от сервисов Х5 Group и других партнёров акции.

«Виртуальная квартира» — это просторная четырехкомнатная квартира с гостиной, детской, кухней и балконом. На заработанную в игре валюту пользователь сможет обустраивать квартиру к Новому году, создавая новогоднее настроение.

Игра «Розыгрыш подарков» подразумевает, что участники, прошедшие 10-й, 30-й и 60-й уровни смогут участвовать в розыгрыше ценных призов. Чем выше уровень, тем больше ценность приза!

Например, после 10-го уровня игроки могут выиграть сертификаты в «Пятерочку», онлайн-магазины одежды или парфюмерии. После 30-го уровня появляется возможность выиграть смартфоны, умные колонки, беспроводные наушники, сертификаты в магазин для дома. На 60-м уровне — премиальные фены, ноутбуки, роботы-пылесосы, кофемашины и сертификаты в «Пятерочку» на 50 тысяч рублей.

«Новый год — это время волшебства и исполнения желаний. В этом году торговая сеть „Пятерочка“ решила сделать этот праздник еще более ярким и впечатляющим, обратившись к воспоминаниям из детства. Так, помимо возможности приобрести все необходимые продукты для новогоднего стола и принять участие в розыгрыше ценных призов, мы дарим нашим покупателям милые многоразовые наклейки с новогодней тематикой, которыми можно украсить свой дом и которые обязательно помогут создать ту самую незабываемую атмосферу праздника», — комментирует руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятерочка» Надежда Сидорова.

Подробнее об условиях акции, сроках и порядке ее проведения — на сайте акции.

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