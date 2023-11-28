Пулемёт, БТР и наркотики: ФСБ рассекретила документы о попытке угона самолёта в Уфе

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
ФСБ опубликовало документы о том, как происходил угон самолёта в уфимском аэропорту в 1986 году. Об этом сообщает «Башинформсвязь».
Осенью 1986 года трое военнослужащих, приписанных к войсковой части 6520 в Уфе, заступили в наряд. Глубокой ночью они проникли в комнату для хранения оружия, откуда забрали ручной пулемёт Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова и автомат. Четвёртый участник должен был угнать БТР из склада в Подымалово. На этой машине злоумышленники планировали проникнуть на взлётную полосу аэропорта, чтобы захватить самолёт.
Перед встречи с соучастником, трое расстреляли двоих милиционеров. Преступникам удалось проникнуть на аэродром, куда совершил посадку на дозаправку Ту-134, летевший из Киева в Нижневартовск. В самолёт ворвались вооружённые бандиты. Они убили одного из пассажиров, попытавшегося оказать сопротивление.
В операции по поимке преступников участвовало спецподразделение «Альфа» из Москвы. Один из сотрудников госбезопасности под видом техника попал на борт самолёта и попытался уговорить банду отказаться от вылета — мол, из-за пулевых пробоин взлетать нельзя. Также оперативники начали переговоры с целью освободить заложников — после прослушивания обращения матери одного из преступников из салона были выпущены раненые и женщины с детьми.
Затем оперативники пошли на хитрость — они воспользовались тем, что бандиты приняли наркотические препараты. Бортпроводница уговорила их отпустить оставшихся заложников. После этого можно было начинать штурм — бойцы «Альфы» ворвались в кабину пилота и начали зачистку. По итогам финальной стадии операции, длившейся 14 секунд, один из военнослужащих был убит, второй — ранен.
После расследования один из преступников был приговорён к расстрелу.