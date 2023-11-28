Пулемёт, БТР и наркотики: ФСБ рассекретила документы о попытке угона самолёта в Уфе

В операции по поимке преступников участвовало спецподразделение «Альфа» из Москвы. Один из сотрудников госбезопасности под видом техника попал на борт самолёта и попытался уговорить банду отказаться от вылета — мол, из-за пулевых пробоин взлетать нельзя. Также оперативники начали переговоры с целью освободить заложников — после прослушивания обращения матери одного из преступников из салона были выпущены раненые и женщины с детьми.