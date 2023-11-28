Политолог Межуев рассказал о цели визита Илона Маска в Израиль

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Илон Маск, известный американский предприниматель, недавно приехал в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В свете текущего конфликта между Израилем и Палестиной, некоторые эксперты задались вопросом о том, может ли Маск оказать влияние на его разрешение.
Политолог Борис Межуев поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим мнением о возможной роли Маска в этом конфликте. Он указал, что хотя Маск не может играть роль посредника, он может быть неким «третьим игроком» в переговорах, не связанным ни с одной из политических партий США. Однако, проблема заключается в том, что стороны уже потеряли понимание своих целей и интересов.
Кроме того, Межуев отметил, что международные конфликты обычно решаются без участия Маска, и в основном это делает Вашингтон самостоятельно. Также он заявил, что главная цель Маска в Израиле, вероятно, связана с его желанием избавиться от обвинений в антисемитизме, которые возникли из-за его отказов блокировать определенные аккаунты в социальных сетях. Межуев полагает, что Маск может предложить Израилю использование системы Starlink, но это скорее связано с его личным имиджем, чем с реальным влиянием на конфликт.