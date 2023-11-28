mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Политолог Межуев рассказал о цели визита Илона Маска в Израиль

Политолог Межуев рассказал о цели визита Илона Маска в Израиль

28 ноября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Илон Маск может играть роль третьей силы в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной, но его основной целью, возможно, является улучшение собственного образа, особенно после обвинений в антисемитизме.

Илон Маск, известный американский предприниматель, недавно приехал в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В свете текущего конфликта между Израилем и Палестиной, некоторые эксперты задались вопросом о том, может ли Маск оказать влияние на его разрешение.

Политолог Борис Межуев поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим мнением о возможной роли Маска в этом конфликте. Он указал, что хотя Маск не может играть роль посредника, он может быть неким «третьим игроком» в переговорах, не связанным ни с одной из политических партий США. Однако, проблема заключается в том, что стороны уже потеряли понимание своих целей и интересов.

Кроме того, Межуев отметил, что международные конфликты обычно решаются без участия Маска, и в основном это делает Вашингтон самостоятельно. Также он заявил, что главная цель Маска в Израиле, вероятно, связана с его желанием избавиться от обвинений в антисемитизме, которые возникли из-за его отказов блокировать определенные аккаунты в социальных сетях. Межуев полагает, что Маск может предложить Израилю использование системы Starlink, но это скорее связано с его личным имиджем, чем с реальным влиянием на конфликт.

Подпишитесь
Уфимцы попрощаются с кольцом на Центральном рынке и рядом магазинов
Сегодня, 09:18
В Башкирии сотни детей заболели опасной инфекцией
Сегодня, 03:56
Участок улицы Зорге в Уфе отремонтирует скандальная фирма
Вчера, 12:24
«Где дорога, там и яма» Жители Башкирии в оригинальной форме высказали недовольство
Вчера, 12:50
Отдых в коттедже едва не обернулся трагедией в Уфе: возбуждено уголовное дело
Сегодня, 09:25
«Дома терпимости»: история квартала уфимских борделей
Сегодня, 11:09