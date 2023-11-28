Политолог Межуев рассказал о цели визита Илона Маска в Израиль

Кроме того, Межуев отметил, что международные конфликты обычно решаются без участия Маска, и в основном это делает Вашингтон самостоятельно. Также он заявил, что главная цель Маска в Израиле, вероятно, связана с его желанием избавиться от обвинений в антисемитизме, которые возникли из-за его отказов блокировать определенные аккаунты в социальных сетях. Межуев полагает, что Маск может предложить Израилю использование системы Starlink, но это скорее связано с его личным имиджем, чем с реальным влиянием на конфликт.