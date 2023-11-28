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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Уфе по факту отравления детей парами хлора в бассейне возбудили уголовное дело

Отдых в коттедже едва не обернулся трагедией в Уфе: возбуждено уголовное дело

28 ноября 2023, 09:25
Фото: 1MI

В Уфе по факту отравления детей парами хлора в бассейне возбудили уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Сюжет
Дети

По версии следствия, инцидент произошел во вторник, 21 ноября, в коттеджном поселке в селе Князево под Уфой. На территории коттеджа с бассейном в этот день отдыхала семья из нескольких человек, в том числе с детьми.

После купания в бассейне 37-летняя женщина, а также трое ее детей в возрасте от 8 до 14 лет почувствовали недомогание. У них появились кашель, покраснение глаз и кожных покровов, а также тошнота.

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Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, они были госпитализированы с предварительным диагнозом «токсическое действие газообразного хлора». После оказания медицинской помощи в условиях стационара они были отпущены домой.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация о коттеджном комплексе, допрашиваются владелец коттеджа, арендаторы и другие свидетели, назначены необходимые экспертные исследования.

#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Дети#Следственный комитет#Отравление#Азамат Нухов#Следственные мероприятия
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