Отдых в коттедже едва не обернулся трагедией в Уфе: возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
По версии следствия, инцидент произошел во вторник, 21 ноября, в коттеджном поселке в селе Князево под Уфой. На территории коттеджа с бассейном в этот день отдыхала семья из нескольких человек, в том числе с детьми.
После купания в бассейне 37-летняя женщина, а также трое ее детей в возрасте от 8 до 14 лет почувствовали недомогание. У них появились кашель, покраснение глаз и кожных покровов, а также тошнота.
Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, они были госпитализированы с предварительным диагнозом «токсическое действие газообразного хлора». После оказания медицинской помощи в условиях стационара они были отпущены домой.
Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация о коттеджном комплексе, допрашиваются владелец коттеджа, арендаторы и другие свидетели, назначены необходимые экспертные исследования.