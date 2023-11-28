mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Госавтоинспекции Уфы прокомментировали ДТП на Бельском мосту

На Бельском мосту в Уфе столкнулись ВАЗ и элитная иномарка: известны подробности

28 ноября 2023, 09:43
Фото: 1MI

В Госавтоинспекции Уфы прокомментировали ДТП на Бельском мосту

Детали дорожного инцидента Mkset сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе.

По информации региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел утром вторника, 28 ноября, на участке Бельского моста. Там столкнулись встречные «ВАЗ-2112» и «Тойота Ленд Крузер».

Видео очевидцев с места происшествия публикует тг-канал БашДТП

Отмечается, что водителю отечественной легковушки потребовалась госпитализация. Его доставили в медучреждение на машине скорой помощи.

». На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГИБДД Уфы.

#Происшествия#Город#Видео#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#ДТП#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
Подпишитесь
В Башкирии сотни детей заболели опасной инфекцией
Сегодня, 03:56
В Уфе гидрометеорологи зафиксировали температурный рекорд
Сегодня, 03:29
Участок улицы Зорге в Уфе отремонтирует скандальная фирма
Вчера, 12:24
«Где дорога, там и яма» Жители Башкирии в оригинальной форме высказали недовольство
Вчера, 12:50
Работники образования — не ваши рабы! Учителя Уфы негодуют из-за уборки снега
Вчера, 10:14
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
24 ноября, 10:32