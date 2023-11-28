На Бельском мосту в Уфе столкнулись ВАЗ и элитная иномарка: известны подробности

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
По информации региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел утром вторника, 28 ноября, на участке Бельского моста. Там столкнулись встречные «ВАЗ-2112» и «Тойота Ленд Крузер».
Отмечается, что водителю отечественной легковушки потребовалась госпитализация. Его доставили в медучреждение на машине скорой помощи.
». На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГИБДД Уфы.