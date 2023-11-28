На 32,8% выросла заболеваемость коронавирусом в РФ: Какая эпидобстановка в Башкирии

В Башкирии выросло количество случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 28 ноября в России госпитализированы 8018 человек, что на 25,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели 54 797 человек — на 37,9% больше по сравнению с предыдущей неделей. Также подтверждено 90 летальных исходов, сообщает портал «Объясняем.РФ».