На 32,8% выросла заболеваемость коронавирусом в РФ: Какая эпидобстановка в Башкирии

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:24
Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах Российской Федерации, в том числе в 33 регионах выше, чем в среднем по России. Увеличение заболеваемости отмечено в 79 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах выше, чем в среднем по стране.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 54,47 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 32,8%.
В период с 20 по 26 ноября в Башкирии суммарно было выявлено 1 287 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализация потребовалась 187. От коронавирусной инфекции выздоровело 914 человек. Также был зарегистрирован один случай смерти.
Согласно данным статистики, в период с 13 по 19 ноября в республике было зарегистрировано 972 случая заболевания. Было госпитализировано 174 человека. Выздоровели 972. Подтверждено три летальных исхода.
Напомним, ранее коронавирус был выявлен у главы республики Радия Хабирова. В связи с чем он ушел на самоизоляцию.