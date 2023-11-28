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В Башкирии выросло количество случаев заболевания коронавирусом

На 32,8% выросла заболеваемость коронавирусом в РФ: Какая эпидобстановка в Башкирии

28 ноября 2023, 10:21
Фото: 1MI

В Башкирии выросло количество случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 28 ноября в России госпитализированы 8018 человек, что на 25,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели 54 797 человек — на 37,9% больше по сравнению с предыдущей неделей. Также подтверждено 90 летальных исходов, сообщает портал «Объясняем.РФ».

Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах Российской Федерации, в том числе в 33 регионах выше, чем в среднем по России. Увеличение заболеваемости отмечено в 79 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах выше, чем в среднем по стране.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 54,47 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 32,8%.

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В период с 20 по 26 ноября в Башкирии суммарно было выявлено 1 287 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализация потребовалась 187. От коронавирусной инфекции выздоровело 914 человек. Также был зарегистрирован один случай смерти.

Согласно данным статистики, в период с 13 по 19 ноября в республике было зарегистрировано 972 случая заболевания. Было госпитализировано 174 человека. Выздоровели 972. Подтверждено три летальных исхода.

Напомним, ранее коронавирус был выявлен у главы республики Радия Хабирова. В связи с чем он ушел на самоизоляцию.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Роспотребнадзор#Глава Башкирии#Азамат Нухов#Эпидемиологическая ситуация
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