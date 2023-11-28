Многозадачность может приносить вред малому бизнесу

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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По словам предпринимателя, для малого бизнеса многозадачность является обязательной и нормальной. Однако с точки зрения эффективности она менее продуктивна по сравнению с фокусировкой на одной задаче. Для подтверждения этого факта он привел пример из опыта бизнес-тренеров, которые рекомендуют писать слово «многозадачность» и одновременно проставлять цифры, нумеруя буквы. Исследования показали, что если писать слово и одновременно проставлять цифры, то на это уходит около 26 секунд, в то время как если сначала написать слово, а затем проставить цифры, то только 12-13 секунд. Это демонстрирует, что переключение внимания и смена действий замедляют работу, пишет ИА RuNews24.ru.
Таким образом, Хлынов полагает, что с точки зрения эффективности многозадачность — это вред, а не польза. И если HeadHunter сообщает, что спрос на сотрудников, способных выполнять несколько задач одновременно, увеличился, это означает, что растет количество малого бизнеса.
Говоря о том, кого на самом деле ищут предприниматели, собеседник отметил, что он, как предприниматель, ищет хороших и опытных специалистов в своей отрасли. Он не интересуется теми, кто знает немного обо всем. Во всех сферах деятельности важны специалисты, но большая проблема возникает из-за нехватки работников с рабочими специальностями.
Хлынов также указал, что нехватка рабочих является следствием того, что многие специалисты были привлечены предприятиями оборонной промышленности. В связи с этим компания повышает заработную плату сотрудникам, занимающимся рабочими специальностями. Сейчас на рынке зарплаты работников в среднем выросли на 25-30%.