Многозадачность может приносить вред малому бизнесу

По словам предпринимателя, для малого бизнеса многозадачность является обязательной и нормальной. Однако с точки зрения эффективности она менее продуктивна по сравнению с фокусировкой на одной задаче. Для подтверждения этого факта он привел пример из опыта бизнес-тренеров, которые рекомендуют писать слово «многозадачность» и одновременно проставлять цифры, нумеруя буквы. Исследования показали, что если писать слово и одновременно проставлять цифры, то на это уходит около 26 секунд, в то время как если сначала написать слово, а затем проставить цифры, то только 12-13 секунд. Это демонстрирует, что переключение внимания и смена действий замедляют работу, пишет ИА RuNews24.ru.