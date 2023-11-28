«Любимый оливье»: узнали во сколько обойдётся новогодний салат в этом году в Башкирии

Оливье — это классическое русское блюдо, которое известно каждому. Это салат, который прочно вошел в нашу культуру и стал неотъемлемой частью новогоднего стола. Он часто подается как закуска или гарнир, и его богатый вкус и аппетитный вид придают утонченность любому застолью. Сегодня оливье является не только символом праздника, но и любимым повседневным блюдом для многих семей. Его основные ингредиенты — отварные картофель, морковь, колбаса или ветчина, огурцы и зеленый горошек — придают ему неповторимый вкус и аромат. Кроме того, оливье обычно подается с добавлением майонеза или сметаны, что делает его еще более сочным и аппетитным.