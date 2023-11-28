«Любимый оливье»: узнали во сколько обойдётся новогодний салат в этом году в Башкирии

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Оливье — это классическое русское блюдо, которое известно каждому. Это салат, который прочно вошел в нашу культуру и стал неотъемлемой частью новогоднего стола. Он часто подается как закуска или гарнир, и его богатый вкус и аппетитный вид придают утонченность любому застолью. Сегодня оливье является не только символом праздника, но и любимым повседневным блюдом для многих семей. Его основные ингредиенты — отварные картофель, морковь, колбаса или ветчина, огурцы и зеленый горошек — придают ему неповторимый вкус и аромат. Кроме того, оливье обычно подается с добавлением майонеза или сметаны, что делает его еще более сочным и аппетитным.
Каждый год перед Новым годом цены на эти продукты меняются, влияя на индекс оливье. Индекс оливье — это индикатор, который отражает стоимость приготовления и потребления одного из самых популярных новогодних блюд
Росстат опубликовал данные о стоимости основных ингредиентов для популярного новогоднего салата «оливье». Сравнивая с прошлым годом, можно отметить, что цены на эти продукты выросли. Таким образом, стоимость ингредиентов для «оливье» составляет 1,2 тысячи рублей за килограмм. Вот как изменились цены на отдельные компоненты:
В 2023 году цены на основные ингредиенты блюда — картофель, морковь, колбаса, курица и майонез — существенно выросли. Например, картофель стал стоить 50 рублей, морковь — 70 рублей, яйца — 100 рублей, колбаса — 415 рублей, а майонез — 110 рублей. Поэтому, для приготовления оливье в этом году потребуется больше денег, чем в прошлом году, когда тазик оливье условно стоил 786 и 695 рублей.