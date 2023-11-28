Компания «БАС» заключила Соглашение о сотрудничестве с Башкортостаном

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Свои подписи на документе поставили гендиректор компании Алексей Варятченко и заместитель премьер-министра правительства — глава минпромэнерго Республики Башкортостан Александр Шельдяев.
Уточняется, что соглашение предусматривает совместную работу по эффективной интеграции БАС в национальное воздушное пространство. Также договоренность предполагает поддержку и реализацию проектов, инициатив и профильных программ.
Алексей Варятченко заявил о заинтересованности компании в совместном развитии отрасли БАС в регионе. Для этого ООО «БАС» готово предложить эффективные технологические решения.
В республике планируется создать единого регоператора беспилотников, который будет оказывать услуги по наиболее приоритетным направлениям. Речь идет о таких сферах, как аграрный сектор, лесное хозяйство и комплексный мониторинг.
«В лице „БАС“ мы приобрели сильного федерального партнера для внедрения беспилотных технологий в регионе», — подчеркнул глава минпромэнерго Республики Башкортостан Александр Шельдяев.
Отметим, что соглашение, которое ООО «БАС» заключило в Уфе, соответствуют основной теме XVI Международной недели бизнеса форума — «Послезавтра глазами бизнеса». Прогноз на «послезавтра» должны дать эксперты из Российский Федерации, Казахстана, Республики Беларусь, КНР, Турции, Узбекистана, Ирана и других государств. Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров рассказал, что формирование многих трендов происходит уже сейчас. Таким образом, принятие каких-либо решений сегодня делает нас участниками и свидетелями процессов, результаты которых станут данностью в 2050 году в России и во всем мире.