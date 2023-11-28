Компания «БАС» заключила Соглашение о сотрудничестве с Башкортостаном

Отметим, что соглашение, которое ООО «БАС» заключило в Уфе, соответствуют основной теме XVI Международной недели бизнеса форума — «Послезавтра глазами бизнеса». Прогноз на «послезавтра» должны дать эксперты из Российский Федерации, Казахстана, Республики Беларусь, КНР, Турции, Узбекистана, Ирана и других государств. Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров рассказал, что формирование многих трендов происходит уже сейчас. Таким образом, принятие каких-либо решений сегодня делает нас участниками и свидетелями процессов, результаты которых станут данностью в 2050 году в России и во всем мире.