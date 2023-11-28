Как определить, что ребенку нужна консультация психолога

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Психотерапевт Светлана Попова дала несколько советов о том, как определить, нужна ли вашему ребенку психологическая помощь, пишет runews24.ru.
Она предложила действовать эмпирическим путем, чтобы определить, нужна ли ребенку помощь психолога или другого специалиста. Также важно учитывать длительность работы с ребенком, которая может варьироваться от нескольких дней до нескольких лет.
Светлана Попова посоветовала обратиться к психологу, если у подростка есть соматические проявления, такие как головные боли, боли в животе или тошнота. Также следует обращать внимание на эмоциональные признаки, такие как агрессия, апатия, раздражение, частые изменения настроения или слишком сильная замкнутость. Если в семье есть сложная обстановка, такая как эмоциональное или физическое насилие, развод, потеря близких или появление новых членов семьи, ребенку может потребоваться психологическая помощь.