Группы подростков, которые обращаются за помощью к психологу

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
По опыту практики, специалист выделила три основные группы подростков, которые обратились к ней за помощью, пишет runews24.ru.
Первая группа — это подростки, которые проявляют интерес к жизни, стремятся разобраться в себе и улучшить отношения с окружающим миром. Они желают разобраться в своих эмоциях, понять людей, с которыми общаются, а также улучшить свои взаимоотношения со своими близкими.
Вторая группа — это подростки, которые испытывают усталость и отчаяние. Они не видят смысла во многих вещах, часто думают о смерти, ненавидят школу, учителей и имеют проблемы в отношениях с родителями. Они также испытывают постоянную усталость и желание спать.
Третья группа — это манипуляторы. Они хотят управлять другими людьми, добиться того, чтобы их родители позволили им проводить больше времени за компьютером или играми, чтобы их сверстники влюбились в них, а также чтобы их родители купили им все, что они хотят. Эта группа представляет особый интерес, так как их цели могут быть очень различными, но они всегда стремятся использовать психолога для достижения своих интересов.