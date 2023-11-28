Группы подростков, которые обращаются за помощью к психологу

Третья группа — это манипуляторы. Они хотят управлять другими людьми, добиться того, чтобы их родители позволили им проводить больше времени за компьютером или играми, чтобы их сверстники влюбились в них, а также чтобы их родители купили им все, что они хотят. Эта группа представляет особый интерес, так как их цели могут быть очень различными, но они всегда стремятся использовать психолога для достижения своих интересов.